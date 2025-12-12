Θάνος Μικρούτσικος: «Φοβήθηκα ότι θα αλλάξουν όλα, πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι» θυμάται η σύζυγος του

  • Η εκπομπή MEGA Stories τίμησε τη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου με ένα αφιέρωμα, όπου η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη, μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες από τα πρώτα βήματα της σχέσης τους.
  • Η σύζυγος του Θάνου Μικρούτσικου, Μαρία Παπαγιάννη, αποκάλυψε πως όταν ο συνθέτης δέχθηκε πρόταση για το υπουργείο Πολιτισμού, η ίδια φοβήθηκε ότι «θα αλλάξουν όλα» και του είπε αρχικά «προφανώς δεν θα δεχθείς».
  • Όταν ο Μικρούτσικος είπε ναι στην πρόταση, η Παπαγιάννη του είπε «Εντάξει, τότε και γω όχι» και έφυγε από το σπίτι. Επέστρεψε κοντά του χάρη σε ένα τραγούδι που της έγραψε, λέγοντάς της «δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα».
Έξι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου και η εκπομπή MEGA Stories τίμησε τη μνήμη του με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, το βράδυ της Πέμπτης. Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συνάντησε πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη σε καθοριστικές στιγμές της ζωής και της πορείας του.

Ανάμεσά τους, μίλησε και η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη, η οποία άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες από τα πρώτα βήματα της σχέσης τους. Θυμήθηκε, συγκεκριμένα, τη στιγμή που δέχθηκε την πρόταση να αναλάβει το υπουργείο Πολιτισμού, λέγοντας: «Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους».

Η ίδια αποκάλυψε πως αρχικά αντέδρασε έντονα στην ιδέα: «Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχθείς”. Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε ναι. “Εντάξει, τότε και γω όχι” του είπα και πήρα τα πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν περιέγραψε τη στιγμή που γύρισε κοντά του, χάρη σε ένα τραγούδι: «Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ».

03:40 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

