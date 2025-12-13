Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού – «Μου είπε “έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά”»

  • Μέρες αγωνίας για τους συγγενείς και τους φίλους του 33χρονου γιατρού, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο, στην Κρήτη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων.
  • Έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Κυριακή. Ο πατέρας του αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία: «Μου είπε “έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά”».
  • Ο 33χρονος ήταν ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και είχε ιστορικό, ενώ είχε σταματήσει αγωγή ψυχοθεραπείας πριν επτά μήνες. Η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία καθώς δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.
Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς και τους φίλους του 33χρονου γιατρού, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο, στην Κρήτη.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται από το βράδυ της περασμένης Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, ενώ το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό και έχει μεταφέρει το επίκεντρο των ερευνών στην περιοχή.

Ο 33χρονος ήταν ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Το γεγονός ότι δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής εδώ και μία εβδομάδα προκαλεί έντονη ανησυχία στους δικούς του ανθρώπους, ενώ ενεργοποιήθηκε το Silver Alert με την έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές.

«Έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά»

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μίλησε στο Mega και αποκάλυψε τα όσα είπαν στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, πριν εξαφανιστεί.

«Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι, μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ οκτώ η ώρα. Μου ζήτησε λέει “έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα”, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα Κρήτη. Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήταν στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να γίνει, γίνεται», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήτανε σε μία αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία την σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα, έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια, το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μία οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές», πρόσθεσε ο πατέρας του 33χρονου.

 

