Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας συνέβη νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.

Οδηγός διανομέας φαγητού εκινείτο επί της Ναυαρίνου και το δίκυκλο του συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, που οδηγούσε νεαρός.

Αποτέλεσμα ήταν ο δεύτερος οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια, περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου, χτύπησε στο πεζοδρόμιο, διαγράφοντας μία τρελή πορεία. Ευτυχώς, ο οδηγός φορούσε κράνος, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.