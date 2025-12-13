Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.
  • Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν, με τον έναν νεαρό οδηγό να χάνει τον έλεγχο και να διαγράφει μία τρελή πορεία, προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και πεζοδρόμιο.
  • Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του. Ευτυχώς, φορούσε κράνος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας συνέβη νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα.

Οδηγός διανομέας φαγητού εκινείτο επί της Ναυαρίνου και το δίκυκλο του συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, που οδηγούσε νεαρός.

Αποτέλεσμα ήταν ο δεύτερος οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια, περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου, χτύπησε στο πεζοδρόμιο, διαγράφοντας μία τρελή πορεία. Ευτυχώς, ο οδηγός φορούσε κράνος, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Επίδομα θέρμανσης: Σε 3 δόσεις οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής του

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το φετινό τραπέζι για 4 άτομα – Αναλυτικά οι τιμές σε βασικά είδη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρ...
19:55 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή των 16 συλληφθέντων στην Αθήνα – Τι λένε οι δικηγόροι τους

Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και έπ...
19:32 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρούπολη: Απείλησε με… τσεκούρι άλλον οδηγό ύστερα από καβγά – Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και αεροβόλο

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη. Ήταν λίγο π...
18:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν φρούτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ενωτικής...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα