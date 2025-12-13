Χανιά: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν φρούτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αρνούμενοι την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση την Δευτέρα.
  • Σήμερα το μεσημέρι, οι αγρότες των Χανίων έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια για μισή ώρα και μοίρασαν εσπεριδοειδή στους διερχόμενους οδηγούς.
  • Οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν την ερχόμενη Τρίτη με μηχανοκίνητη πορεία από τα Μεγάλα Χωράφια και αποκλεισμό της εφορίας Χανίων στις 11 το πρωί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν φρούτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων.

Αντιπροσωπεία από τα Χανιά, συμμετείχε στη συνέλευση της Νίκαιας και συντάσσονται με την απόφαση να μην αποδεχτούν την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση την Δευτέρα.

Έτσι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητη πορεία από τα Μεγάλα Χωράφια στην εφορία Χανίων την ερχόμενη Τρίτη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν εσπεριδοειδή

Οι αγρότες από τα Χανιά τονίζουν ότι θα συμπορευτούν με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας, που είπε «όχι» στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις.

Στα Μεγάλα Χωράφια, σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες των Χανίων έκλεισαν τον δρόμο για μισή ώρα και παράλληλα με τα αιτήματα τους, μοίρασαν τσάντες με εσπεριδοειδή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zapranews, οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά περνούσαν κατά προτεραιότητα.

Στη συνέχεια στήθηκε υπαίθριο γλέντι με πιλάφι και κόκκινο κρασί, υπό βροχή.

Οι αγρότες έχουν ήδη εξαγγείλει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Εφορίας την Τρίτη στις 11 το πρωί. Θα προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά και τρακτέρ από τα Μεγάλα Χωράφια προς τα Χανιά, όπως υπενθύμισε ο Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, Μανούσος Σταυριανουδάκης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω» τόνισε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Επίδομα θέρμανσης: Σε 3 δόσεις οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής του

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το φετινό τραπέζι για 4 άτομα – Αναλυτικά οι τιμές σε βασικά είδη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρ...
19:55 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή των 16 συλληφθέντων στην Αθήνα – Τι λένε οι δικηγόροι τους

Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και έπ...
19:32 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αργυρούπολη: Απείλησε με… τσεκούρι άλλον οδηγό ύστερα από καβγά – Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και αεροβόλο

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Αργυρούπολη. Ήταν λίγο π...
18:56 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας συνέβη νωρίτερα το απόγευμα ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα