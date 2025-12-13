Χανιά: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν φρούτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων.

Αντιπροσωπεία από τα Χανιά, συμμετείχε στη συνέλευση της Νίκαιας και συντάσσονται με την απόφαση να μην αποδεχτούν την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση την Δευτέρα.

Έτσι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητη πορεία από τα Μεγάλα Χωράφια στην εφορία Χανίων την ερχόμενη Τρίτη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στα Μεγάλα Χωράφια και μοίρασαν εσπεριδοειδή

Οι αγρότες από τα Χανιά τονίζουν ότι θα συμπορευτούν με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας, που είπε «όχι» στη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις.

Στα Μεγάλα Χωράφια, σήμερα το μεσημέρι οι αγρότες των Χανίων έκλεισαν τον δρόμο για μισή ώρα και παράλληλα με τα αιτήματα τους, μοίρασαν τσάντες με εσπεριδοειδή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zapranews, οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά περνούσαν κατά προτεραιότητα.

Στη συνέχεια στήθηκε υπαίθριο γλέντι με πιλάφι και κόκκινο κρασί, υπό βροχή.

Οι αγρότες έχουν ήδη εξαγγείλει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Εφορίας την Τρίτη στις 11 το πρωί. Θα προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά και τρακτέρ από τα Μεγάλα Χωράφια προς τα Χανιά, όπως υπενθύμισε ο Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, Μανούσος Σταυριανουδάκης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω» τόνισε.