Λευκορωσία: Απελευθέρωσε 114 φυλακισμένους με την μεσολάβηση των ΗΠΑ – Μεταξύ τους και ο Νομπελίστας Αλές Μπιαλιάτσκι

Η Ουκρανία υποδέχθηκε 114 από τους 123 κρατουμένους που απελευθέρωσε σήμερα η Λευκορωσία, σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο Ανταλλαγής Αιχμαλώτων Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και Ουκρανών πολιτών που κατηγορήθηκαν ότι εργάζονταν για τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και πολιτικούς κρατούμενους της Λευκορωσίας.

Η ανακοίνωση του αναφερόμενου κέντρου ανέφερε ότι οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν θα λάβουν ιατρική φροντίδα, καθώς και ότι οι πολίτες της Λευκορωσίας που το επιθυμούν, θα μεταβούν στην Πολωνία ή τη Λιθουανία.

Μεταξύ αυτών που αποφυλακίστηκαν είναι και η Μαρία Κολεσνίκοβα από την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας. Η Κολεσνίκοβα, η οποία σχημάτιζε καρδούλες στο λεωφορείο που την μετέφερε εκτός Λευκορωσίας, έμεινε στη φυλακή για περισσότερα από πέντε χρόνια, όπως μετέδωσε το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Zerkalo, επικαλούμενο μία δήλωση που έκανε σήμερα η αδερφή της, Τατιάνα Κόμιτς.  Η Κόμιτς δήλωσε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με την Κολεσνίκοβα, σύμφωνα με το Zerkalo.

Το ίδιο κέντρο δημοσιοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν τους αποφυλακισμένους να επιβιβάζονται σε λεωφορείο, με μερικούς από αυτούς να χαμογελούν και ν’ αγκαλιάζονται.
Μεταξύ των απελευθερωθέντων είναι ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλές Μπιαλιάτσκι που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Μπιαλιάτσκι αλλά κι ακόμα οκτώ κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν τη Λευκορωσία βρίσκονται ήδη στη Λιθουανία, ενώ μία μεγαλύτερη ομάδα αποφυλακισθέντων πήγε στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγίας εξέφρασε την “προφανή ανακούφισή και την εγκάρδια ευχαρίστηση της” για την αποφυλάκιση του βραβευμένου με Βραβείο Νόμπελ ακτιβιστή Αλές Μπιαλιάτσκι από φυλακή της Λευκορωσίας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της.

“Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη, αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό… Η Νορβηγική Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν όλους του πολιτικούς κρατουμένους και να εγγυηθούν ότι ο Αλές Μπιαλιάτσκι κι άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν ελεύθεροι, χωρίς το φόβο μιας νέας δίωξης”, ανέφερε η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Πέντε Ουκρανοί είναι μεταξύ των κρατουμένων που αποφυλακίστηκαν, μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας, σήμερα, Σάββατο, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στην Ουάσινγκτον για τη βοήθεια που προσέφερε για την απελευθέρωσή τους.

“Χάρη στον ενεργό ρόλο των ΗΠΑ και τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών μας, περίπου 100 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ουκρανών, έχουν τώρα απελευθερωθεί”, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας του να δώσουν προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για μία νέα απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία πριν από την έλευση του νέου έτους.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων, μετά από τη ρωσική εισβολή που άρχισε το 2022.

19:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Συρία: Τρεις Αμερικανοί νεκροί και 3 τραυματίες στην επίθεση στην Παλμύρα

Τρεις Αμερικανοί, εκ των οποίων δύο στρατιωτικοί κι ένας πολίτης, διερμηνέας, σκοτώθηκαν κατά ...
19:16 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι πολίτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις παράνομες πράξεις του Επστάιν – Τι δείχνουν 2 δημοσκοπήσεις

Μπορεί οι φωτογραφίες από το κτήμα του Τζέφρι Επστάιν να δείχνουν βαριά ονόματα που τον επισκέ...
16:18 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μερτς: «Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά, πλέον, ούτε και σε ειρήνη μόνο» – «Αν πέσει η Ουκρανία» στο στόχαστρο της Ρωσίας θα τεθεί η ΕΕ

«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον και μόνο σε ειρήνη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ ...
15:15 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Τσεχία: Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις εγγυήσεις για ένα δάνειο προς την Ουκρανία – «Ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό το σχέδιο»

Η Τσεχία δεν θ’ αποδεχτεί τις οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δήλωσε...
