Ελένη Χατζίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Σε αυτή την μάχη δεν υπάρχει νικητής»

Ένα μέρος των όσων είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου, προκάλεσαν την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη, η οποία έδωσε την δική της απάντηση μέσα από τα social media. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, σε έξοδο που πραγματοποίησαν, και εκεί οι παρουσιαστές ρωτήθηκαν για τα όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε πως έχει μάθει και εκείνη κάποια πράγματα, σημειώνοντας πως η Ιωάννα Τούνη έχει πει λιγότερα πράγματα, από όσα θα μπορούσε. Στις δηλώσεις της επίσης η παρουσιάστρια τόνισε ότι σε αυτή την «μάχη» ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, δεν υπάρχει νικητής.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Επειδή και εγώ έχω πληροφορία, από την πλευρά της Ιωάννας, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα έχει επικοινωνήσει πιο λίγα από ό,τι θα μπορούσε».

«Σε αυτή την μάχη δεν υπάρχει νικητής!», υπογράμμισε η παρουσιάστρια του «Breakfast@Star».