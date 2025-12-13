Ελένη Χατζίδου για Τούνη – Αλεξάνδρου: «Σε αυτή την μάχη δεν υπάρχει νικητής»

Σύνοψη από το

  • Δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου σε συνέντευξή του προκάλεσαν την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη, η οποία απάντησε μέσω των social media.
  • Η Ελένη Χατζίδου, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, αποκάλυψε πως έχει πληροφορίες από την πλευρά της Ιωάννας Τούνη, τονίζοντας ότι εκείνη έχει επικοινωνήσει λιγότερα από όσα θα μπορούσε.
  • Η παρουσιάστρια υπογράμμισε επίσης ότι σε αυτή την «μάχη» ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, «δεν υπάρχει νικητής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Πηγή: Instagram/eleni.hatzidou

Ένα μέρος των όσων είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου, προκάλεσαν την αντίδραση της Ιωάννας Τούνη, η οποία έδωσε την δική της απάντηση μέσα από τα social media. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, σε έξοδο που πραγματοποίησαν, και εκεί οι παρουσιαστές ρωτήθηκαν για τα όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε πως έχει μάθει και εκείνη κάποια πράγματα, σημειώνοντας πως η Ιωάννα Τούνη έχει πει λιγότερα πράγματα, από όσα θα μπορούσε. Στις δηλώσεις της επίσης η παρουσιάστρια τόνισε ότι σε αυτή την «μάχη» ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, δεν υπάρχει νικητής.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Επειδή και εγώ έχω πληροφορία, από την πλευρά της Ιωάννας, η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα έχει επικοινωνήσει πιο λίγα από ό,τι θα μπορούσε».

«Σε αυτή την μάχη δεν υπάρχει νικητής!», υπογράμμισε η παρουσιάστρια του «Breakfast@Star».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Επίδομα θέρμανσης: Σε 3 δόσεις οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής του

Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζει το φετινό τραπέζι για 4 άτομα – Αναλυτικά οι τιμές σε βασικά είδη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Light: «Η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, δεν συγκρίνεται με τίποτα – Πάντα ήμουν ευαίσθητος»

Η ζωή του Light και της Άννας Θεοδωρίδη άλλαξε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025, καθώς η influence...
18:22 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Στέργιος Μικρούτσικος: «Μου λείπουν τα πιο καθημερινά πράγματα με τον πατέρα μου – Με αγχώνει το κομμάτι της σύγκρισης»

Ο Στέργιος Μικρούτσικος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδ...
17:52 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μίλτος Καρατζάς για Νότη Σφακιανάκη: «Νομίζω ότι κατάλαβε πως σε μερικούς τομείς ίσως να ξέφυγε λίγο από την κόκκινη γραμμή»

Ο Μίλτος Καρατζάς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκ...
17:16 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους;»

Ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου, το καλοκαίρι του 2024 ανακοίνωσαν την απόφασή τους να...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα