Ελένη Χατζίδου: «Έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου, τόσο στο τραγούδι όσο και στην παρουσίαση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN έκανε η Ελένη Χατζίδου, η οποία μίλησε για την υποτίμηση που έχει αισθανθεί στην επαγγελματική της διαδρομή, καθώς και για τα σχόλια που μπορεί να συνδέουν μια επιτυχία τηλεοπτική με την όποια εγκυμοσύνη.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε χαρακτηριστικά πως «ο καθένας, όταν κάνει την προσπάθεια του, καταλαβαίνω ότι μπορεί να βρει κλειστές πόρτες ή να ακούσει πολλά όχι. Όλοι μας έχουμε ακούσει όχι. Το λέω αυτό γιατί έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου και στο τραγούδι και στην παρουσίαση».

«Το θέμα είναι να κλείνεις τα μάτια σε όλα αυτά και να προχωράς. Να δείχνεις την αξία σου με την δουλειά σου». «Δεν είναι ωραίο να λέγονται πως εκπομπές πηγαίνουν καλύτερα λόγω εγκυμοσύνης. Ο κόσμος δένεται σίγουρα με ανθρώπους και ίσως έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για να δει τον αγαπημένο του παρουσιαστή σε μια κατάσταση διαφορετική απ’ αυτή που έχει συνηθίσει. Όχι, όμως, ότι θα πάει μια εκπομπή καλά, αν δεν έχει περιεχόμενο, μόνο και μόνο για τέτοιους λόγους» πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.