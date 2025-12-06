Ελένη Χατζίδου: «Έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου, τόσο στο τραγούδι όσο και στην παρουσίαση»

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Χατζίδου μίλησε για την υποτίμηση που έχει αισθανθεί στην επαγγελματική της διαδρομή, τόσο στο τραγούδι όσο και στην παρουσίαση.
  • Η ίδια δήλωσε ότι «το θέμα είναι να κλείνεις τα μάτια σε όλα αυτά και να προχωράς. Να δείχνεις την αξία σου με την δουλειά σου».
  • Επίσης, αναφέρθηκε στα σχόλια που συνδέουν την τηλεοπτική επιτυχία με την εγκυμοσύνη, τονίζοντας ότι «δεν είναι ωραίο να λέγονται πως εκπομπές πηγαίνουν καλύτερα λόγω εγκυμοσύνης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN έκανε η Ελένη Χατζίδου, η οποία μίλησε για την υποτίμηση που έχει αισθανθεί στην επαγγελματική της διαδρομή, καθώς και για τα σχόλια που μπορεί να συνδέουν μια επιτυχία τηλεοπτική με την όποια εγκυμοσύνη.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Χατζίδου είπε χαρακτηριστικά πως «ο καθένας, όταν κάνει την προσπάθεια του, καταλαβαίνω ότι μπορεί να βρει κλειστές πόρτες ή να ακούσει πολλά όχι. Όλοι μας έχουμε ακούσει όχι. Το λέω αυτό γιατί έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου και στο τραγούδι και στην παρουσίαση».

«Το θέμα είναι να κλείνεις τα μάτια σε όλα αυτά και να προχωράς. Να δείχνεις την αξία σου με την δουλειά σου». «Δεν είναι ωραίο να λέγονται πως εκπομπές πηγαίνουν καλύτερα λόγω εγκυμοσύνης. Ο κόσμος δένεται σίγουρα με ανθρώπους και ίσως έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για να δει τον αγαπημένο του παρουσιαστή σε μια κατάσταση διαφορετική απ’ αυτή που έχει συνηθίσει. Όχι, όμως, ότι θα πάει μια εκπομπή καλά, αν δεν έχει περιεχόμενο, μόνο και μόνο για τέτοιους λόγους» πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να κάνετε το καλύτερο σεξ της ζωής σας στην εμμηνόπαυση – Οι 7 κανόνες που προτείνει ειδικός

Ξηρά χέρια από το κρύο: Ποιες οι αιτίες και πώς να αντιμετωπίσετε το σκασμένο δέρμα φυσικά

Βουλή: Κατατέθηκαν οι συμβάσεις για Εγνατία, Καστέλλι, Αττική Οδό – Τι προβλέπεται

ΕΕ: Γιατί πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Στέλιος Μάινας: Η εξομολόγηση για τη σχέση με τους γονείς του – «Με τον πατέρα μου βλεπόμασταν με αποστάσεις»

Για τον πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη σχέση που έχει αναπτύξ...
17:22 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ζαρίφη: Δεν μου αρέσει ο γάμος – Επειδή θέλετε να πάτε καλεσμένοι, πρέπει εγώ να παντρευτώ;

Την Κατερίνα Ζαρίφη υποδέχτηκε στο πλατό του “Χαμογέλα και πάλι” η Σίσσυ Χρηστίδου...
16:21 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού για Αργυρό: Δεν ήταν καλός φωνητικά όταν ξεκίνησε, το λέω με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό του»

Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ε...
12:32 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Με ενοχλεί το «σταμάτα να τρως» – Πώς δεν το σκέφτηκα;

Συγκινήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με την εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη, ο οποίος μίλησε ανοιχ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»