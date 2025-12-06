Ο Αντωνιάδης επισκέφθηκε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: Να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω

  Ο θρυλικός παίκτης του Παναθηναϊκού, Αντώνης Αντωνιάδης, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, εκφράζοντας τη συγκίνησή του. – Ο Αντωνιάδης πρωταγωνιστεί στο πρώτο επεισόδιο της σειράς θεματικών videos της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τίτλο «Εν Αθήναις», που αφορά το νέο γήπεδο. – Το «Εν Αθήναις» στοχεύει να αναδείξει το μεγαλείο του έργου και να οραματιστεί το μέλλον του συλλόγου, με το πρώτο επεισόδιο να τιτλοφορείται «Τα θεμέλια».
Συγκίνησε ο θρυλικός παίκτης του Παναθηναϊκού Αντώνης Αντωνιάδης. Ο ιστορικός ποδοσφαιριστής της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Γουέμπλεϊ είναι ο πρωταγωνιστής του πρώτου επεισοδίου της σειράς που ετοιμάζει η ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης που έχει φτάσει στα 79 αλλά είναι κάθε εβδομάδα στο γήπεδο επισκέφτηκε το εργοτάξιο στο Βοτανικό και συγκινήθηκε.

Άγγιξε μια από τις κολώνες και είπε: «Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί αγγίζω τα θεμέλια του γηπέδου του μεγάλου Παναθηναϊκού.Ανυπομονώ να με έχει καλά ο Θεός να το προλάβω»!

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του, παίρνει «σάρκα και οστά».

Ξεδιπλώντας ανά φάση τα στάδια του κορυφαίου project, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μία σειρά σχετικών θεματικών videos, τα οποία θα προβάλλονται από όλα τα κανάλια επικοινωνίας του συλλόγου.

Το «Εν Αθήναις», όπως τιτλοφορείται, στοχεύει να αναδείξει το μεγαλείο του σπουδαίου έργου, να οραματιστεί μαζί με τα εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού το μέλλον του συλλόγου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του project, να «μιλήσει» στο συναίσθημα του κόσμου και στην ανατριχίλα που διαπερνά τον παναθηναϊκό οργανισμό χάρη στην προσμονή της νέας εποχής που θα ανατείλει με την κατασκευή του γηπέδου.

Κάθε επεισόδιο θα διαρκεί περί τα τρία λεπτά και θα έχει μια ξεχωριστή θεματολογία, συνθέτοντας βήμα – βήμα όλα τα κομμάτια που ενωμένα διαμορφώνουν το τέλειο παζλ του σχήματος Παναθηναϊκός – Αθήνα – Ελλάδα – Ευρώπη. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τα πάντα: από τα θεμέλια έως το λαμπρό μέλλον και από τις μνήμες της «Λεωφόρου» μέχρι την ιστορικότητα του χώρου, όπου θα ανεγερθεί το καινούργιο σπίτι του Τριφυλλιού.

Το ταξίδι του «Εν Αθήναις» ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις χρονικές παρυφές της αποπεράτωσης του γηπέδου.

Στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Τα θεμέλια», ο Αντώνης Αντωνιάδης, εκ των κορυφαίων σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, μας… παίρνει από το χέρι με τον αφηγηματικό του λόγο, και μας οδηγεί από τη Λεωφόρο της δεκαετίας του ’60 στις κολόνες του νέου γηπέδου. Η συγκίνηση του Ψηλού είναι διάχυτη και αποτυπώνεται απόλυτα με τη φράση «Ανυπομονώ να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω»!

Καλή απόλαυση!».

σχολίασε κι εσύ

