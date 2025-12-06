Kωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Αποκλείω στο μέλλον κάθε συνεργασία – Γνώριζε ότι υπήρχαν 60-70 νεκροί στο Μάτι

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αρχικά μίλησε για την Εξεταστική Επιτροπή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Όλα αυτά αποκαλύπτουν ένα κύκλωμα, μία μαφία που λυμαίνεται τη χώρα. Ο τύπος αυτός (σ.σ. ο κ. Μαγειρίας που κατέθεσε στην Εξεταστική) είναι στέλεχος της ΝΔ και μαζεύτηκαν οι νεοδημοκράτες βουλευτές για να κάνουν γαλαρία και να τον υποστηρίζουν και να κακοποιούν όποιον τον εξέταζε, είναι ένας τύπους που ήρθε θρασύτατα και είπε, ότι δεν ξέρει τι έχει, από πού το έχει, άρχισε να επικαλείται γονικές παροχές που δεν ήξερε από πού προέκυψαν. Πέραν της πρόκλησης το σημαντικό είναι μέσα από αυτή την διαδικασία αποκαλύπτεται – έχω δεσμευτεί ότι θα το πάω μέχρι τέλους και ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα το κάνω και αυτό φοβάται – ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, που δεν ξέρουν να μιλήσουν και την ίδια ώρα έχουν απομυζήσει το ελληνικό δημόσιο την ώρα που ο κοσμάκης πεινάει.

Αυτός ο τύπος ποιου έχει Φεράρι και αμύθητη περιουσία έρχεται θρασύτατα στην Εξ. Επιτροπή και σε συνεννόηση με τους βουλευτές της ΝΔ, του κάνουν τα χατίρια. Η προεδρεύουσα ότι έχει σχέση με την σύντροφό του, και κλείνει τα μικρόφωνα στην αντιπολίτευση. Ψηφίσαμε ναι σε αυτή την εξεταστική επιτροπή γι΄αυτόν τον λόγο, για να αποκαλύψουμε στοιχεία. Βγαίνει στο φως η αλήθεια. Όσο περνάει από το χέρι μου δεν θα υπάρξει κανένας υπεύθυνος που θα μείνει ατιμώρητος. Οι επιθέσεις σε βάρος μου σχετίζονται με τον ρόλο που διαδραματίζω σε αυτές τις αποκαλύψεις των σκανδάλων. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας με την λίστα Λανγκάρντ, που την κουκούλωσε, όπως και την υπόθεση Siemens», είπε, στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι” στο Mega.

«[…] Αυτός ο τύπος συνεχίζει να αισθάνεται την ασφάλεια και γι΄αυτά που έφαγε και γι΄αυτά που θα φάει. Ρώταγα για τον «φραπέ» αν θα έρθει, δεν μου απάνταγε η προεδρεύουσα της Επιτροπής, η κ. Συρεγγέλα που είχε και συνεργασία με την Σεμερτζίδου και το έκρυβε. Προεδρεύουν πρόσωπα που είναι πολλαπλώς εκτεθειμένα. Ο Νικολακόπουλος είναι κολλητός του Τριαντόπουλου. Τώρα επειδή έχουν στριμωχτεί και επειδή δεν θέλουν να έρθει στην Εξεταστική ο Μυλωνάκης, που τον περιμένω γιατί έχει διαδραματίσει πολύ σοβαρό ρόλο. Τον καλύπτουν για να μην έρθει, και για να κερδίσουν χρόνο φέρουν τον «φραπέ». Όμως θα έρθει στις 11 Δεκέμβρη και θα είμαι εκεί. Ο «φραπές» το ήξερε ότι θα έρθει στις 11/12, η εξεταστική δεν το ήξερε. Όλοι αυτοί μαζί με Μητσοτάκη και Αυγενάκη τρώνε και πίνουν», συνέχισε.

Για την Πλεύση Ελευθερίας και τους βουλευτές και τις κατηγορίες για μη εκλεγμένους βουλευτές:

«Είναι ένα κομμάτι που άνοιξε και αφορά σε επίθεση στην Πλεύση Ελευθερίας. [..] Μας πέρασαν από κόσκινο ενώ περάσαν από το ραντάρ οι Σπαρτιάτες και κανείς δεν είπε τίποτα. Δεν υπήρχαν άνθρωποι με πολλούς σταυρούς. Δεν είχαμε εκλεγεί τον Μάιο του 23. Αναδιαρθρώσαμε τις λίστες μας όπως έκαναν όλα τα κόμματα και όλοι χτυπάγανε την Πλεύση ότι άλλαξε την λίστα. Κάποια κόμματα στην αναδιάρθρωση έβγαλαν και εκλεγμένους, εμείς δεν είχαμε εκλεγμένους. Μπήκαν στη Βουλή οι επικεφαλής των καταλόγων τον Ιούνιο. Ήξερε όλο το σύστημα τι αντιπροσώπευε ο Διαμαντής Καραναστάσης και ήξεραν ότι «χτυπώντας» τον Καραναστάση, χτυπούν στην καρδιά της Πλεύσης Ελευθερίας. […]».

«Δεν κάνει κανείς αυτό που έκανε ο Διαμαντής Καραναστάσης, να τα αποτινάξει όλα και να είναι συνεπής στον Πολιτισμό και σε ό,τι πρεσβεύει. Είναι ψέμα ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης είχε προνομιακή μεταχείριση. Προσπάθησα να τον μεταπείσω και θα ήθελα να έχουμε κάποια στιγμή στη Βουλή καθαρούς ανθρώπους που καλύπτουν τα λαμόγια. […] Είναι πλήγμα ότι χάνουμε τον Δ. Καραναστάση.

“Δεν έχει καταλάβει τα λάθη του ο Τσίπρας είναι ένας τυχοδιώκτης”

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το εάν θα συνεργαστεί μαζί του, είπε σχετικά:

«[…] Αποκλείω στο μέλλον κάθε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να ανασάνει η χώρα, πρέπει να ενεργοποιηθεί η ευρεία πλειοψηφία. Πρέπει να πάμε με το κοινό καλό, δημόσιο συμφέρον, πραγματική αξιοκρατία. Δεν έχει καταλάβει τα λάθη του ο Τσίπρας είναι ένας τυχοδιώκτης».

Για το Μάτι: «Ο Τσίπρας έστησε μια σκηνοθετημένη συνάντηση στις 12 το βράδυ, γνωρίζοντας ότι υπήρχαν 60-70 νεκροί και παρίσταναν όλοι μαζί ότι δεν ήξεραν τίποτα. αυτό τον καθιστά αδίστακτο. Το ότι προσπαθεί να αναπλαισιώσει αυτό γεγονός. Ένας άνθρωπος που έχει ψυχή μέσα του, εκείνη την στιγμή λέει «παραιτούμαι». Δεν έκανε προανακριτική ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα ούτε το αντίστροφο. Και αυτή τη στιγμή αλληλοεκβιάζονται».

Και τέλος επεσήμανε: «Ήμουν η πρώτη σε ψήφους στον ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγην. Δεν περίμενα ότι θα μου προτείνει την προεδρία της Βουλής. Πίστευα ότι θα μου πρότεινε το υπ. Δικαιοσύνης. Δεν ήθελε με τίποτα να μου δώσει το υπ. Δικαιοσύνης. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας μπορούμε να κάνουμε debate αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα».