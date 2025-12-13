ΗΠΑ: Οι πολίτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις παράνομες πράξεις του Επστάιν – Τι δείχνουν 2 δημοσκοπήσεις

Μπορεί οι φωτογραφίες από το κτήμα του Τζέφρι Επστάιν να δείχνουν βαριά ονόματα που τον επισκέπτονταν και έκαναν παρέα μαζί του ωστόσο οι σχέσεις του Επστάιν με αυτούς τους άνδρες — κανένας από τους οποίους δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις από τις αρχές — είναι γνωστές στο κοινό, και οι φωτογραφίες από μόνες τους δεν λένε και πολλά.

Μετά την δημοσίευση των φωτογραφιών όμως δημοσιοποιήθηκε μια δημοσκόπηση, που ενίσχυσε το πόσο ενοχλητική θα μπορούσε να είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ η επικείμενη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων της υπόθεσης, ειδικά ενόψει της μεγάλης προθεσμίας της επόμενης Παρασκευής, κατά την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία που έχει στο Κογκρέσο.

Και αυτό επειδή πολλοί Αμερικανοί – ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι – τείνουν να πιστεύουν, ή τουλάχιστον να διασκεδάζουν στην ιδέα, ότι ο Τραμπ γνώριζε κάτι δυσάρεστο. Η δημοσκόπηση Reuters-Ipsos ρώτησε τους Αμερικανούς αν πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν γνώριζε τα φερόμενα εγκλήματα του Επστάιν πριν αυτά γίνουν δημόσια γνωστά. Μόνο το 18% απάντησε ότι ήταν «κάπως» ή «πολύ» πιθανό ο Τραμπ να μην γνώριζε. Το 60% απάντησε ότι ήταν «όχι πολύ» ή «καθόλου» πιθανό ο Τραμπ να μην γνώριζε. Αυτό σημαίνει ότι σε αναλογία 3 προς 1 οι πολίτες πιστεύουν ότι ο Τραμπ γνώριζε κάτι.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, λίγο περισσότεροι θεωρούσαν ότι ο Τραμπ πιθανότατα γνώριζε (39%) σε σχέση με όσους δήλωσαν ότι κατά την γνώμη τους ο Τραμπ δεν γνώριζε (34%). Ο πρόεδρος Τραμπ, πάλι, δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις στην υπόθεση Έπσταϊν και έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η δημοσκόπηση που υποδηλώνει ότι το κοινό πιστεύει ότι έχει κάτι να κρύψει.

Μια έρευνα της Yahoo News-YouGov τον Ιούλιο ρώτησε όχι μόνο αν ο Τραμπ γνώριζε τα φερόμενα εγκλήματα του Έπσταϊν, αλλά και αν είχε εμπλακεί σε εγκλήματα μαζί του. Περίπου οι μισοί Αμερικανοί (48%) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Τραμπ είχε εμπλακεί.

Αλλά ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 24% των Αμερικανών αμφέβαλλαν ότι το είχε κάνει. Οι υπόλοιποι ήταν ουδέτεροι. Και πάλι, ακόμη και πολλοί Ρεπουμπλικανοί δεν το απέκλειαν. Μόνο το 55% των Ρεπουμπλικάνων απέρριψε αμέσως τον ισχυρισμό. (Το 13% πίστευε ότι ο Τραμπ είχε διαπράξει εγκλήματα με τον Επστάιν, ενώ το ένα τρίτο ήταν ουδέτερο).

Οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα τρία τέταρτα των Αμερικανών δήλωσαν ότι παρέμεναν ανοιχτοί στην πιθανότητα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να γνώριζε ή ακόμη και να είχε εμπλακεί σε εγκλήματα με τον διαβόητο παιδόφιλο.

Ακόμη και πολλοί Ρεπουμπλικανοί πίστευαν ότι ο Τραμπ γνώριζε κάτι για τις δραστηριότητες του Επστάιν. Αυτό υποδηλώνει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να συνδέουν τον Τραμπ με παράνομες πράξεις, η επικείμενη δημοσίευση περισσότερων εγγράφων θα μπορούσε να είναι αρνητική για τον πρόεδρο, στο βαθμό που συνεχίζουν να αναφέρουν τον Τραμπ ή να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν.

Όσον αφορά τις φωτογραφίες και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δημοσιεύσει οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για «φάρσα των Δημοκρατικών».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα, εκτός από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό» και είπε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα του Επστάιν από ό,τι έχουν κάνει ποτέ οι Δημοκρατικοί».