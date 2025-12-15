Νέα εξαφάνιση στην Κρήτη: Πήγε στη δουλειά του και δεν επέστρεψε ποτέ – Αγωνία και για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται

Σύνοψη από το

  • Μία νέα εξαφάνιση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, καθώς ένας 72χρονος έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 11 Δεκεμβρίου. Πήγε στη δουλειά του στον Πλατανιά Χανίων και δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι, προκαλώντας ανησυχία λόγω και προβλημάτων υγείας.
  • Εντείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με Πυροσβέστες, ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και drone στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.
  • Ο πατέρας του αγνοούμενου αποκάλυψε πως ο γιος του τού είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη, λέγοντας «πατέρα έλα, δεν είμαι καλά, θέλω να μιλήσω σε κάποιον». Για την υπόθεση εκδόθηκε Silver Alert τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Μία νέα εξαφάνιση απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη καθώς ένας 72χρονος έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 11 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο ανιψιός του ηλικιωμένου άνδρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε πως ο 72χρονος θείος του, την περασμένη Πέμπτη, πήγε κανονικά στην εργασία του στον Πλατανιά Χανίων ωστόσο όταν σχόλασε, δεν επέστρεψε ποτέ σπίτι. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς του καθώς ο 72χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του «χαρτογραφώντας» τις κινήσεις του και ψάχνοντας σε όλα τα πιθανά μέρη που μπορεί να βρίσκεται.

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό – Με drone οι έρευνες

Εντείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris, οι Αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Με το πρώτο φως της ημέρας Πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και drone αναζητούν τον 33χρονο στην περιοχή κυρίως του Αποκόρωνα Χανίων, όπου και βρέθηκε το αυτοκίνητο του.

Το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, ενώ στην οικία του στο Ηράκλειο οι γονείς του βρήκαν το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα.

Η αποκάλυψη από τον πατέρα του 33χρονου

Ο πατέρας του αγνοούμενου αποκάλυψε πως λίγες ώρες πριν από την εξαφάνιση, ο γιος τους είχε επικοινωνήσει μαζί του και του είχε ζητήσει να πάει στην Κρήτη, γιατί δεν ήταν καλά: «Την Κυριακή μου ζήτησε να πάω. Εγώ μένω στην Θεσσαλονίκη. Αυτός έχει τελειώσει ειδικότητα ΩΡΛ στην Κρήτη και δούλευε στο νοσοκομείο. Μου λέει “πατέρα έλα, δεν είμαι καλά, θέλω να μιλήσω σε κάποιον“. Πήγα στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής και δεν τον βρήκα. Είχε φύγει. Μου είπε η σπιτονοικοκυρά ότι πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε».

Silver Alert για τον 33χρονο γιατρό

Silver alert εκδόθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου για τη μυστηριώδη υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

 

10:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

