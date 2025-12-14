Κρήτη: Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου που εξαφανίστηκε – Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύνοψη από το

  • Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο. Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να σημάνει Silver alert.
  • Το όχημα του 33χρονου γιατρού βρέθηκε ακινητοποιημένο από μηχανική βλάβη στην περιοχή του Φρε Αποκόρωνα Χανίων. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και drone «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή.
  • Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μίλησε στο Mega, αποκαλύπτοντας την τελευταία τους επικοινωνία. «Μου είπε “έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου που εξαφανίστηκε – Συνεχίζονται οι έρευνες

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο. Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να σημάνει Silver alert. Το όχημά του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή στο Φρε του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε το όχημα του 33χρονου ακινητοποιημένο από μηχανική βλάβη.

Τα ίχνη του ειδικευόμενου γιατρού στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, χάθηκαν την περασμένη Κυριακή και οι γονείς του που διαμένουν στην Αθήνα, δήλωσαν τη Δευτέρα την εξαφάνισή του στις Αρχές, όταν δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του.

Η έρευνα συνεχίζεται στην περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα αλλά και σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στην περιοχή βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, προκειμένου να ενημερώνεται για τις έρευνες.

«Μου είπε “έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά”»

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μίλησε στο Mega και αποκάλυψε τα όσα είπαν στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, πριν εξαφανιστεί.

«Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι, μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ οκτώ η ώρα. Μου ζήτησε λέει “έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα”, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα Κρήτη. Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήταν στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να γίνει, γίνεται», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήτανε σε μία αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία την σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα, έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια, το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μία οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές», πρόσθεσε ο πατέρας του 33χρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου»

Καταστήματα: Ανοιχτά σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα μεγάλα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:26 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα περίπου 200 τρακτέρ τους στο Τελωνείο τω...
11:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Α...
10:23 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζητεί από την Πολιτεία μέτρα για να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Ψήφισμα εκδόθηκε μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγ...
10:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων – Πού υπάρχουν μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα