Κρήτη: Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου που εξαφανίστηκε – Συνεχίζονται οι έρευνες

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο. Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να σημάνει Silver alert. Το όχημά του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή στο Φρε του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε το όχημα του 33χρονου ακινητοποιημένο από μηχανική βλάβη.

Τα ίχνη του ειδικευόμενου γιατρού στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, χάθηκαν την περασμένη Κυριακή και οι γονείς του που διαμένουν στην Αθήνα, δήλωσαν τη Δευτέρα την εξαφάνισή του στις Αρχές, όταν δεν εμφανίστηκε στην δουλειά του.

Η έρευνα συνεχίζεται στην περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα αλλά και σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Στην περιοχή βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου, προκειμένου να ενημερώνεται για τις έρευνες.

«Μου είπε “έλα πατέρα να μιλήσουμε γιατί δεν είμαι καλά”»

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μίλησε στο Mega και αποκάλυψε τα όσα είπαν στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, πριν εξαφανιστεί.

«Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή. Έχει εξαφανιστεί. Βγήκε έξω και δεν… Αυτός ήταν Κρήτη ναι, μιλήσαμε την Κυριακή το βράδυ οκτώ η ώρα. Μου ζήτησε λέει “έλα πατέρα να μιλήσουμε στην Κρήτη γιατί δεν είμαι καλά, έχω κάποια προβλήματα”, και εγώ εκείνη την ώρα πήγα. Το βράδυ 11 η ώρα έφτασα Κρήτη. Πήγα να τον συναντήσω αλλά δεν μου άνοιξε, είχε πάρει το αυτοκίνητο κι έφυγε. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω έτσι που με ζήτησε, με ζήτησε το παιδί… Είχε κάποιο ιστορικό το παιδί αλλά ήτανε στα καλύτερά του, είχε εφημερεύσει πριν από λίγες μέρες. Την Πέμπτη εφημέρευσε, Παρασκευή ήταν στη δουλειά και την Κυριακή έγιναν αυτά. Φυσικά τον ψάχνουν, όλοι, το alert, τα πάντα βάλαμε, τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να γίνει, γίνεται», είπε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήτανε σε μία αγωγή για ψυχοθεραπεία. Την οποία την σταμάτησε εδώ και επτά μήνες. Τον είχαμε από πολύ κοντά. Επομένως επειδή δεν τον προστάτευσαν τα φάρμακα, έκανε αυτό το πράγμα. Για πολλούς λόγους δεν το ήθελε γιατί είχε παρενέργειες. Πάρα πολύ το ψάξαμε. Τρία χρόνια, από τα 30 του τα χρόνια, το ψάξαμε όσο γίνεται πιο… Και νοσηλεία είχε κι απ’ όλα είχε το παιδί. Δεν ήταν αφημένο… Γιατί είμαστε μία οικογένεια δεμένη και τον είχα από πολύ κοντά. Ειδικά μαζί μου μιλούσαμε κάθε μέρα τρεις – τέσσερις φορές», πρόσθεσε ο πατέρας του 33χρονου.