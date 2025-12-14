Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζητεί από την Πολιτεία μέτρα για να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήριο

Ψήφισμα εκδόθηκε μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με το οποίο ζητούν από την Πολιτεία τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και παράλληλα ζητούν από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό.

Αναλυτικότερα, το ψήφισμα της ΕνΔΕ αναφέρει:

«Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

• Ζητούμε από την Πολιτεία τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα διεκδικούμε στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης: α) την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά να λαμβάνεται δεσμευτικά υπόψη η δημοκρατικά διατυπωμένη άποψη του Δικαστικού Σώματος, β) την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από δικαστικούς λειτουργούς που αφυπηρέτησαν από το Δικαστικό Σώμα την τελευταία 3ετία πριν την αφυπηρέτησή τους. Απαιτούμε την λήψη νομοθετικών μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των δικών και την προστασία των δικαστικών λειτουργών εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας.

• Ζητούμε από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό.

• Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο.

• Ο θεμιτός στόχος της επιτάχυνσης στους ρυθμούς έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων οφείλει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της ποιότητας τους, την ενδελεχή επεξεργασία των υποθέσεων και την αποτροπή της εργασιακής εξουθένωσης των δικαστικών λειτουργών. Στα πλαίσια αυτά καθίσταται αναγκαία τόσο η αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία της χώρας όσο και η θεσμοθέτηση της δικαστικής μεσολάβησης ως κύριου εργαλείου εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Την αύξηση των βασικών μισθών κατά 20% και των επιδομάτων στα επίπεδα πριν την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, ώστε να αποκατασταθούν οι απώλειες από την διαρκή υποτίμηση του πραγματικού μισθού μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου»

Καταστήματα: Ανοιχτά σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα μεγάλα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:26 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα περίπου 200 τρακτέρ τους στο Τελωνείο τω...
11:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Α...
10:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου που εξαφανίστηκε – Συνεχίζονται οι έρευνες

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού ...
10:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων – Πού υπάρχουν μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα