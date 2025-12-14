Peter Greene: Μυστήριο με τον θάνατο του ηθοποιού – Βρέθηκε στο πάτωμα με «αίματα παντού» και ένα αινιγματικό σημείωμα δίπλα του

  • Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Peter Greene, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Pulp Fiction».
  • Ο Greene βρέθηκε μπρούμυτα στο πάτωμα με «αίματα παντού», ενώ δίπλα του εντοπίστηκε ένα αινιγματικό σημείωμα που έγραφε: «Εξακολουθώ να είμαι Westie».
  • Ο θάνατός του ήρθε απροσδόκητα, καθώς ο 60χρονος ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει σύντομα γυρίσματα με τον Μίκι Ρουρκ, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του.
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη ο ηθοποιός Peter Greene, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Pulp Fiction».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greene βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή Lower East Side του Μανχάταν.

Ο ηθοποιός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 3:25 μ.μ. τοπική ώρα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Την είδηση επιβεβαίωσε στη New York Post ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς. Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ίδιο μέσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Γείτονας του ηθοποιού περιέγραψε στη New York Daily News το μακάβριο σκηνικό που αντίκρισε η αστυνομία.

«Ο Peter ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα μπρούμυτα, με τραύμα στο πρόσωπο, αίματα παντού…».

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι στον χώρο βρέθηκε ένα περίεργο χειρόγραφο σημείωμα δίπλα στη σορό του ηθοποιού.

Το σημείωμα έγραφε: «Εξακολουθώ να είμαι Westie», φράση που παραπέμπει στη διαβόητη ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Hell’s Kitchen της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωπος του Peter Greene δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Page Six για κάποιο σχόλιο. Ο ηθοποιός ήταν 60 ετών και πατέρας ενός 16χρονου, ονόματι Ράιντερ.

Ο μάνατζέρ του μίλησε με θερμά λόγια για τον εκλιπόντα, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν καταπληκτικό άνθρωπο».

«Πραγματικά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο μεγάλη γίνεται. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, ο θάνατος του Greene ήρθε απροσδόκητα, καθώς ο ηθοποιός επρόκειτο να ξεκινήσει σύντομα γυρίσματα με τον Μίκι Ρουρκ για ένα θρίλερ με τίτλο «Mascots».

Όπως ανέφερε ο Έντουαρντς, όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Κέρι Μοντραγκόν, ήταν «πολύ αναστατωμένος».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δούλεψε με τόσους καταπληκτικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες», ξεχωρίζοντας την ερμηνεία του Greene στον ρόλο του μαφιόζου Ντόριαν Τάιρελ δίπλα στους Τζιμ Κάρεϊ και Κάμερον Ντίαζ στην ταινία «The Mask» (Η Μάσκα), την οποία χαρακτήρισε «αναμφισβήτητα τον καλύτερο ρόλο του».

Ο Greene είχε συμμετάσχει επίσης στις ταινίες «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».

Γεννημένος στο Μονκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, έφυγε από το σπίτι του σε ηλικία 15 ετών και έζησε για ένα διάστημα στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο περιοδικό Premiere το 1996, στη συνέχεια έμπλεξε με τα ναρκωτικά και αργότερα με τη διακίνηση ουσιών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να εξασφαλίζει ρόλους σε κινηματογράφο και τηλεόραση.

Έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, αναζήτησε θεραπεία για τους εθισμούς του, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα της εποχής που επικαλείται η Daily Mail. Το 2007 συνελήφθη για κατοχή κρακ, όπως είχε μεταδώσει τότε η New York Daily News.

