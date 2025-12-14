Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τη μη προσέλευση στον διάλογο»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μίλησε στο MEGA για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόνισε ότι «όταν υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να το λύσουμε», ενώ υποστήριξε ότι οι αγρότες «αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους απόφασης».
  • Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε λανθασμένη τη λογική του «δίνουμε τα αιτήματά μας και ανάλογα με το εάν ικανοποιηθούν, ερχόμαστε». Πρόσθεσε πως «όταν δεν έρχεσαι στον διάλογο θες μόνο να παρατείνεις τις διαδηλώσεις και να δημιουργήσεις ένταση».
  • Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα με το ρεύμα των αγροτών και πως για πρώτη φορά έχουμε επιστροφή του φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Αναφέρθηκε επίσης στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για επιστροφή του +50% και ότι έχουν ήδη επιστραφεί περίπου 80-100 εκατομμύρια ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας

Για τη στάση των αγροτών και το «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αποφάσισαν στη σύσκεψη του Σαββάτου (13/12) στη Νίκαια της Λάρισας, μίλησε στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Εδώ και αρκετές ημέρες καταγράφουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες με κορύφωση τα λεγόμενα μπλόκα. Όπως έχω πει όντως μιλάμε για δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αμφισβητήσει. Όταν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να το λύσουμε. Κάποια αιτήματα μπορεί να έχουν λογική βάση κάποια άλλα όχι, αλλά η λογική του “δίνουμε τα αιτήματά μας και ανάλογα με το εάν ικανοποιηθούν, ερχόμαστε” δεν είναι σωστή. Κάποια από αυτά έχουν μεγεθυνθεί. Όταν δεν έρχεσαι στον διάλογο θες μόνο να παρατείνεις τις διαδηλώσεις και να δημιουργήσεις ένταση», είπε ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα με το ρεύμα των αγροτών, ενώ για το πετρέλαιο είπε ότι για πρώτη φορά έχουμε επιστροφή του φόρου κατανάλωσης και εξήγησε τι συμβαίνει με κάποιες δυσρυθμίες.

Επιπλέον ο υπουργός τόνισε: «Έχουμε πει ότι θα δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων, θα υπάρξει παράθυρο να ανέβουν σωστά τα τιμολόγια που δεν έχουν εκληφθεί ως σωστά. Αλλά το συγκεκριμένο λάθος δεν αφορά στην κυβέρνηση. Επίσης κάνουμε μια επανεκτίμηση για να δίνεται σωστά η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης. Προ ημερών ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την επιστροφή του +50%. Έχουμε επιστρέψει ήδη περί τα 80-100 εκατομμύρια»

«Θα επιμείνω στη λύση του διαλόγου. Πρέπει να μπουν κάποια αιτήματα στο τραπέζι. Θα αδικηθούν διαφορετικά. Η στρατηγική δεν θα μπορούσε να είναι εκδηλώσεις που δημιουργούν θέματα και ζητήματα. Αλλά οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους απόφασης. Το ποιος επιλέγει να μην βρεθεί προσχηματικά στο τραπέζι…» υποστήριξε ο κ. Τσιάρας.

Δείτε το βίντεο του MEGA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:11 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Δείτε τ...
00:25 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη του πρωθυπουργού σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ – Συνοδευόταν από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ στην οδό Στραδίου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) ο ...
23:30 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο περιθώριο της μεγάλης συναυλίας – αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θε...
23:20 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή, Προϋπολογισμός – Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο στο 100%

Μέσα στο 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο σε ποσοστό 100%, σύμφων...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα