Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τη μη προσέλευση στον διάλογο»

Για τη στάση των αγροτών και το «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αποφάσισαν στη σύσκεψη του Σαββάτου (13/12) στη Νίκαια της Λάρισας, μίλησε στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Εδώ και αρκετές ημέρες καταγράφουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες με κορύφωση τα λεγόμενα μπλόκα. Όπως έχω πει όντως μιλάμε για δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αμφισβητήσει. Όταν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να το λύσουμε. Κάποια αιτήματα μπορεί να έχουν λογική βάση κάποια άλλα όχι, αλλά η λογική του “δίνουμε τα αιτήματά μας και ανάλογα με το εάν ικανοποιηθούν, ερχόμαστε” δεν είναι σωστή. Κάποια από αυτά έχουν μεγεθυνθεί. Όταν δεν έρχεσαι στον διάλογο θες μόνο να παρατείνεις τις διαδηλώσεις και να δημιουργήσεις ένταση», είπε ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα με το ρεύμα των αγροτών, ενώ για το πετρέλαιο είπε ότι για πρώτη φορά έχουμε επιστροφή του φόρου κατανάλωσης και εξήγησε τι συμβαίνει με κάποιες δυσρυθμίες.

Επιπλέον ο υπουργός τόνισε: «Έχουμε πει ότι θα δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων, θα υπάρξει παράθυρο να ανέβουν σωστά τα τιμολόγια που δεν έχουν εκληφθεί ως σωστά. Αλλά το συγκεκριμένο λάθος δεν αφορά στην κυβέρνηση. Επίσης κάνουμε μια επανεκτίμηση για να δίνεται σωστά η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης. Προ ημερών ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την επιστροφή του +50%. Έχουμε επιστρέψει ήδη περί τα 80-100 εκατομμύρια»

«Θα επιμείνω στη λύση του διαλόγου. Πρέπει να μπουν κάποια αιτήματα στο τραπέζι. Θα αδικηθούν διαφορετικά. Η στρατηγική δεν θα μπορούσε να είναι εκδηλώσεις που δημιουργούν θέματα και ζητήματα. Αλλά οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους απόφασης. Το ποιος επιλέγει να μην βρεθεί προσχηματικά στο τραπέζι…» υποστήριξε ο κ. Τσιάρας.

Δείτε το βίντεο του MEGA: