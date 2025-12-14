Πανεπιστήμιο Μπράουν: Βίντεο με αστυνομικούς να διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη – Μαρτυρίες για σκηνές χάους και τρόμου

Σκηνές πανικού και απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς των ΗΠΑ, όταν φοιτητές εγκλωβίστηκαν σε χώρους της πανεπιστημιούπολης προσπαθώντας να σωθούν από ένοπλη επίθεση, με αστυνομικούς να τους απεγκλωβίζουν όπως καταγράφεται σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε η New York Post, τρομοκρατημένοι φοιτητές του πανεπιστημίου διακρίνονται να είναι σκυμμένοι μπροστά από ράφια βιβλιοθήκης, εμφανώς φοβισμένοι και με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που δυνατοί κρότοι ακούγονται απ’ έξω.

Στο βίντεο καταγράφονται τουλάχιστον επτά ισχυροί κρότοι, ενώ περισσότεροι από δώδεκα φοιτητές, πανικόβλητοι, παραμένουν κουλουριασμένοι στο πάτωμα της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της επίθεσης που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και 9 τραυματίες.

Δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε τους θορύβους που ακούγονται στο βίντεο, ωστόσο μετά τον τελευταίο κρότο δεκάδες αστυνομικοί κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη και διέταξαν τους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.

«Προφανώς συμβαίνει κάτι, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε… απλώς ακούστε τις εντολές μας και θα σας βγάλουμε από εδώ τώρα», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αξιωματικός ζήτησε από τους φοιτητές να πάρουν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα πριν τους συνοδεύσουν εκτός του κτιρίου.

Στο τέλος του βίντεο, οι φοιτητές φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να αρπάξουν τις τσάντες τους πριν απομακρυνθούν από τον χώρο.

Cops rescue petrified Brown students hiding from shooter in university library: video Source – @newyorkpost pic.twitter.com/wMP0jCoHsK — Jacob Lehmann (@jacoblehmannX) December 14, 2025

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, φοιτητές του Πανεπιστήμιου Μπράουν περιέγραφαν όσα έζησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με συμφοιτητές τους να κρύβονται κάτω από τα θρανία για να σωθούν, καθώς ένας ένοπλος σκόρπιζε τον τρόμο στο campus το απόγευμα του Σαββάτου.

Η φοιτήτρια Μαρτίνα Καπς δήλωσε στην εφημερίδα Brown Daily Herald ότι άκουσε «δυνατούς κρότους» την ώρα που έφευγε από τις τελικές εξετάσεις στο κτίριο μηχανικής Barus & Holley για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής».

«Υπήρχαν ακόμη άνθρωποι μέσα στην αίθουσα», είπε.

«Από όσα άκουσα, πολλοί από αυτούς βούτηξαν πίσω από την έδρα του καθηγητή και κρύφτηκαν εκεί για να αποφύγουν τις σφαίρες», πρόσθεσε.

Ο φοιτητής Τσιάνγκχενγκ Τσιέν, που βρισκόταν περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο των πυροβολισμών, ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως πολλοί άνθρωποι στο εργαστήριο μηχανικής κρύφτηκαν κάτω από γραφεία και έσβησαν τα φώτα, αφού έλαβαν ειδοποίηση για την επίθεση.

Άλλος φοιτητής του πανεπιστημίου, ο Ρεφάθ Μπάρι, βρισκόταν στις σκάλες του Κέντρου Έρευνας Μηχανικής όταν επικράτησε χάος και οι φοιτητές άρχισαν να ακούν εκκωφαντικούς πυροβολισμούς.

«Υπήρξε σύγχυση και μετά ο κόσμος άρχισε να τρέχει», είπε.

«Έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα προς την άλλη πλευρά του δρόμου, προς την οδό Θέιερ, και μετά βρήκα μια φοιτήτρια και μπήκαμε στο διαμέρισμά της».

Μια φοιτήτρια από τη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι έτρεξε για να βρει καταφύγιο μέσα σε μια καφετέρια και παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες, στέλνοντας απεγνωσμένα μηνύματα σε φίλους της, αφού κατάφερε να βγει από τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου.

«Όλοι είναι όπως κι εγώ, σε κατάσταση σοκ και τρομοκρατημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Τραυματική εμπειρία σε επανάληψη

Ιδιαίτερη διάσταση στην τραγωδία δίνει το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν, που βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη την ώρα της φονικής επίθεσης, έχουν επιζήσει και από προηγούμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

Η Μία Τρέτα, τριτοετής φοιτήτρια, η οποία είχε τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια επίθεσης το 2019 στο λύκειο Saugus στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας. Η 21χρονη δήλωσε ότι το Σάββατο μελετούσε στο δωμάτιό της στη φοιτητική εστία του Μπράουν όταν έμαθε για την επίθεση.

Είχε αρχικά σκοπό να διαβάσει στο κτίριο μηχανικής και φυσικής «Barus and Holley», όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αλλά άλλαξε γνώμη επειδή ένιωθε κουρασμένη, όπως είπε σε συνέντευξή της.

«Οι άνθρωποι πάντα σκέφτονται, “ε, δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα”», είπε η Τρέτα, μία από τους πέντε μαθητές που πυροβολήθηκαν στη Σάντα Κλαρίτα, εκ των οποίων οι δύο σκοτώθηκαν, από έναν 16χρονο συμμαθητή τους.

«Και μέχρι να πυροβοληθώ στο σχολείο μου, το ίδιο πίστευα κι εγώ».

Η Τρέτα δήλωσε ότι είχε επιλέξει το Πανεπιστήμιο Μπράουν λόγω του ασφαλούς χαρακτήρα του. «Έμοιαζε με ένα πιο ασφαλές μέρος, μετά το γεγονός ότι όλη μου η αίσθηση ασφάλειας, όλη μου η αθωότητα, μού αφαιρέθηκαν στο Saugus», είπε, προσθέτοντας όμως ότι «το χειρότερο συνέβη ξανά στην κοινότητά μου».

Η 20χρονη Ζόι Βάισμαν, η οποία ήταν 12 όταν έγινε μάρτυρας της επίθεσης το 2018 στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, από τον χώρο του γειτονικού γυμνασίου όπου φοιτούσε.

Όπως ανέφερε, ανέπτυξε διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας της επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι.

Η Βάισμαν, δευτεροετής φοιτήτρια στο Μπράουν, βρισκόταν στο δωμάτιό της στην εστία το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έμαθε για το περιστατικό από το τηλεφώνημα μιας φίλης της που την προειδοποίησε. Αρχικά, όπως είπε, ένιωσε πανικό και μούδιασε, συναισθήματα που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε οργή.

«Αυτό που νιώθω περισσότερο είναι απλώς: πώς τολμά αυτή η χώρα να επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο σε κάποιον σαν κι εμένα για δεύτερη φορά;» δήλωσε.

Και οι δύο γυναίκες ανέφεραν ότι η επίθεση κατέστρεψε το αίσθημα ασφάλειας που είχαν χτίσει επί χρόνια, βασισμένο στην πεποίθηση ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να βιώσει κανείς δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολικό περιβάλλον στη διάρκεια μιας ζωής.

«Το μόνο πράγμα που μου έδινε παρηγοριά ήταν ότι, στατιστικά, είναι σχεδόν αδύνατο να μου συμβεί κάτι τέτοιο ξανά», είπε η Βάισμαν.

«Και προφανώς φτάνουμε σε ένα σημείο όπου κανείς δεν μπορεί να το λέει αυτό πια».