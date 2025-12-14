Μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Ένοπλος σκότωσε 2 άτομα και τραυμάτισε 9 – Το χρονικό των «ματωμένων» εξετάσεων και το βίντεο με τον ύποπτο δράστη

Μια ένοπλη επίθεση συγκλόνισε το Πανεπιστήμιο Μπράουν, στην Πρόβιντενς, την πρωτεύουσα και την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας των ΗΠΑ Ρόουντ Άιλαντ, όταν ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα άνοιξε πυρ σε κτίριο της πανεπιστημιούπολης, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 9, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διέφυγε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του ακαδημαϊκού έτους, καθώς στο campus του ιστορικού πανεπιστημίου της Ivy League διεξάγονταν τελικές εξετάσεις.

Ανθρωποκυνηγητό

Εκατοντάδες αστυνομικοί πλημμύρισαν τους δρόμους γύρω από το Πανεπιστήμιο Μπράουν αργά το βράδυ, ενώ οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο δράστης δεν είχε ακόμα ταυτοποιηθεί και είχε διαφύγει στους δρόμους της Πρόβιντενς.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί βρίσκονταν στην περιοχή, είτε για να συνδράμουν στην έρευνα είτε για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κοινότητας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Πρόβιντενς.

Αστυνομικές δυνάμεις εξαπλώθηκαν σε όλη την πανεπιστημιούπολη και στην γύρω εύπορη γειτονιά με ιστορικά και επιβλητικά σπίτια, ερευνώντας ακαδημαϊκά κτίρια, αυλές και βεράντες μέχρι αργά τη νύχτα, μετά την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα.

Βίντεο με τον ύποπτο

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει έναν «ύποπτο» να απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης, αν και το πρόσωπό του δεν είναι ορατό.



Ο ύποπτος περιγράφηκε ως άνδρας με σκούρα ρούχα, ο οποίος εθεάθη τελευταία φορά να αποχωρεί από το κτίριο μηχανικής όπου σημειώθηκε η επίθεση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’Χάρα.

Όπως είπε, ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι ο άνδρας, που ενδέχεται να ήταν γύρω στα 30, πιθανόν φορούσε μάσκα παραλλαγής.

«Αν κάποιος αναγνωρίσει αυτό το άτομο με οποιονδήποτε τρόπο -αν τον έχει δει νωρίτερα, αν αναγνωρίζει τον τρόπο που περπατά- προφανώς θέλουμε να το γνωρίζουμε», δήλωσε ο Ο’Χάρα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Θύματα

Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως τα 10 άτομα που δέχθηκαν πυροβολισμούς ήταν φοιτητές. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα που προκλήθηκαν από τους πυροβολισμούς, ωστόσο δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για φοιτητή.

Από την πλευρά του νοσοκομείου, η Κέλι Μπρέναν, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Ρόουντ Άιλαντ, ανέφερε ότι 9 άτομα με τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν εκεί, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Έξι χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας αλλά η κατάστασή τους δεν επιδεινωνόταν, ενώ δύο ήταν σε σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό άρχισε να εκτυλίσσεται περίπου στις 16:05 τοπική ώρα, όταν η αστυνομία έλαβε κλήση από το Πανεπιστήμιο Μπράουν για έναν ένοπλο κοντά στο κτίριο μηχανικής.

Λίγο αργότερα, το πανεπιστήμιο ειδοποίησε φοιτητές και προσωπικό να παραμείνουν κλειδωμένοι στους χώρους όπου βρίσκονταν.

«Υπάρχει ενεργός ένοπλος κοντά στο Barus & Holley Engineering. Κλειδώστε πόρτες, βάλτε τα κινητά στο αθόρυβο και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η ειδοποίηση.

Το πανεπιστήμιο διευκρίνισε ότι στο κτίριο μηχανικής ήταν προγραμματισμένες πολλαπλές εξετάσεις από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Το περιστατικό ξεκίνησε κατά τη διάρκεια τελικών εξετάσεων του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής», σύμφωνα με την καθηγήτρια του μαθήματος, Ρέιτσελ Φρίντμπεργκ.

Η αίθουσα βρισκόταν στο ισόγειο του κτιρίου μηχανικής και φυσικής «Barus and Holley». Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ένοπλος εξήλθε από το κτίριο από την πλευρά της οδού Χόουπ.

Οι ερευνητές δεν είναι ακόμη βέβαιοι πώς ο δράστης κατάφερε να εισέλθει στην αίθουσα του ισογείου όπου άνοιξε πυρ.

Οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου ήταν ξεκλείδωτες, ωστόσο οι αίθουσες που χρησιμοποιούνταν για τελικές εξετάσεις απαιτούσαν πρόσβαση με κάρτα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Πρόβιντενς.

Κάτοικοι έμειναν πίσω από κλειδωμένες πόρτες, καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν μέχρι αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, το συγκεκριμένο κτίριο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 εργαστήρια, δεκάδες αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία.

Σε κατάσταση συναγερμού

Για ώρες μετά την επίθεση, μεγάλο μέρος της Πρόβιντενς παρέμεινε σε κατάσταση συναγερμού. Πολλοί φοιτητές κρύφτηκαν σε φοιτητικές εστίες, ενώ άλλοι κατέφυγαν στο υπόγειο ενός δημοφιλούς καταστήματος.

Την ώρα της επίθεσης, βρίσκονταν επίσης σε εξέλιξη εξετάσεις σχεδιασμού μηχανικής.

Φοιτητές που βρίσκονταν σε κοντινό εργαστήριο κρύφτηκαν κάτω από γραφεία και έσβησαν τα φώτα αφού έλαβαν ειδοποίηση για τους πυροβολισμούς, όπως ανέφερε ο Τσιάνγκχενγκ Τσιέν, υποψήφιος διδάκτορας μηχανικής που βρισκόταν περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο.

Η Μαρί Καμάρα, τελειόφοιτη φοιτήτρια από τη Νέα Υόρκη, έβγαινε από τη βιβλιοθήκη όταν έσπευσε να μπει σε μια καφετέρια για να βρει καταφύγιο.

Παρέμεινε εκεί για περισσότερες από τρεις ώρες, στέλνοντας μηνύματα σε φίλους της ενώ η αστυνομία ερευνούσε την πανεπιστημιούπολη. «Όλοι είναι όπως κι εγώ, είμαστε σε κατάσταση σοκ και τρομοκρατημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», είπε.

Πολλά εστιατόρια και επιχειρήσεις στην Πρόβιντενς έκλεισαν νωρίτερα το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού κέντρου στο κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι η επίσημη εντολή παραμονής σε ασφαλή χώρο ίσχυε μόνο για το campus του Μπράουν και τη γύρω γειτονιά. «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή πέρα από την περιοχή του campus», ανέφερε.

Δρόμοι που συνήθως σφύζουν από ζωή τα Σαββατοκύριακα ήταν απόκοσμα άδειοι.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου είχαν αρχικά ενημερώσει φοιτητές και προσωπικό ότι ένας ύποπτος βρισκόταν υπό κράτηση, ωστόσο αργότερα διευκρίνισαν ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ένα άτομο που αρχικά θεωρήθηκε πως είχε εμπλοκή συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

«Το αδιανόητο συνέβη», δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι κινητοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για τον εντοπισμό του δράστη.

Αργότερα είπε σε δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. «Θα φροντίσουμε να συλλάβουμε το άτομο που προκάλεσε τόσο πόνο και τόσα δεινά σε τόσους ανθρώπους», δήλωσε ο ΜακΚι.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, το έβδομο παλαιότερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στα πλέον διάσημα πανεπιστήμια της χώρας, με περίπου 7.300 προπτυχιακούς φοιτητές και περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς.

Τα δίδακτρα, η στέγαση και τα λοιπά έξοδα φτάνουν σχεδόν τις 100.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα».

Το Ρόουντ Άιλαντ διαθέτει ορισμένους από τους αυστηρότερους νόμους περί όπλων στις ΗΠΑ.