Συνταγή για τα πιο viral «κινέζικα λαζάνια» – Το ιδανικό πιάτο για τις κρύες ημέρες του χειμώνα

Τα ζυμαρικά τύπου soup dumplings αποτελούν ένα κατεξοχήν ζεστό φαγητό, και καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα σε ολόκληρη τις ΗΠΑ, μια πλέον viral συνταγή για μια αποδομημένη εκδοχή τους, που ονομάζεται «κινέζικα λαζάνια», κερδίζει μεγάλη αναγνώριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σίγουρα δεν περίμενα ότι αυτή η συνταγή θα γινόταν viral», δήλωσε στο ABC News η αθλήτρια επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου April Liang.

«Είμαι μισή Κινέζα και μισή Σαλβαδοριανή, οπότε πάντα αγαπούσα τις έντονες, δυνατές γεύσεις. Ως αθλήτρια, η κλασική διατροφή με κοτόπουλο και ρύζι δεν μου αρκούσε, οπότε πριν από περίπου δύο χρόνια άρχισα να μαγειρεύω φαγητά που πραγματικά με ενθουσίαζαν, ενώ παράλληλα υποστήριζαν την προπόνησή μου».

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, η Liang συγκέντρωσε περισσότερα από 113.000 likes στο Instagram και επιπλέον 125.000 στο TikTok για τη συνταγή της για τα «κινέζικα λαζάνια», εμπνέοντας χιλιάδες ακόμη να τη δοκιμάσουν και να τη φτιάξουν μόνοι τους.

«Ήταν υπέροχο να βλέπουμε δημιουργούς που θαυμάζουμε, ακόμη και εκτός του χώρου του φαγητού, να σχολιάζουν τη συνταγή ή να δοκιμάζουν τις δικές τους εκδοχές», είπαν.

Τόσο άλλοι ερασιτέχνες μάγειρες όσο και κορυφαίοι δημιουργοί περιεχομένου γύρω από το φαγητό δοκίμασαν αυτό το γαστρονομικό “hack”, ανάμεσά τους η Nicole Modic από το KaleJunkie και η Alexa Santos από το Alexawhatsfordinner, η οποία το χαρακτήρισε «μία από τις πιο ωραίες ιδέες φαγητού» που έχει δει ποτέ.

«Τα dumplings είναι πολύ δημοφιλή, αλλά όχι τον χρόνο που χρειάζεται για να τα τυλίξεις σωστά. Αυτή η τάση κάνει πανεύκολο να απολαμβάνεις dumplings σε χρόνο μηδέν, χωρίς να απαιτούνται καθόλου δεξιότητες τυλίγματος, ενώ είναι και πιο διασκεδαστική, γιατί έχει στρώσεις σαν λαζάνια», ανέφεραν η Modic στο ABC News. «Τα αγόρια μας είναι ξετρελαμένα με αυτά — κι εμείς το ίδιο».

Πώς να φτιάξετε τη viral συνταγή για τα «κινέζικα λαζάνια»

«Τα “κινέζικα λαζάνια” προέκυψαν όταν είδα στο διαδίκτυο αυτά τα μπολ με ζουμερό κρέας για soup dumplings. Όταν τα δοκίμασα, μου φάνηκαν υπερβολικά κρεατένια και χωρίς λαχανικά, οπότε ο σύζυγός μου πρότεινε να τα κάνουμε σε στρώσεις. Έτσι γεννήθηκε αυτή η εκδοχή», δήλωσε η Liang στο ABC News.

«Το πιο ωραίο είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γέμιση που σας αρέσει».

Η μικρή μερίδα φτιάχνεται σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος, το οποίο, σύμφωνα με τη Liang, αρκεί για δύο άτομα.

Υλικά

Μείγμα χοιρινού κιμά:

225 γρ. χοιρινός κιμάς

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 γεμάτο κουταλάκι του γλυκού ζωμός κοτόπουλου σε σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού καστανή ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας κρασί μαγειρικής

1 κουταλιά της σούπας σόγια σος

1 κουταλιά της σούπας σησαμέλαιο

2 κουταλάκια του γλυκού τριμμένο τζίντζερ

1 κουταλιά της σούπας νερό

2 κουταλάκια του γλυκού σάλτσα στρειδιών

1/3 φλιτζανιού νερό ή περισσότερο, αν χρειαστεί

Εκτέλεση