Συνταγή για λαζάνια πίτσας 5 στρώσεων – Τα παιδιά θα τα λατρέψουν

Αυτή η πίτσα λαζάνια με 5 στρώσεις, γεμάτη τυρί, σάλτσα και λιωμένο πεπερόνι, είναι ό,τι καλύτερο. Τα παιδιά θα αγαπήσουν την προετοιμασία αυτής της εύκολης συνταγής για τη βραδινή εβδομάδα.

Συνταγή για πίτσα με λαζάνια

Πίτσα και λαζάνια; Ναι, οι δύο μαγικές λέξεις που θα ενθουσιάσουν κάθε παιδί.

Η πίτσα και τα λαζάνια μοιάζουν πολύ, άρα είναι ιδανικά για αυτήν τη συνδυαστική συνταγή.

Είναι μία από τις ευκολότερες και ταχύτερες συνταγές με λαζάνια.

Οικογενειακή υπόθεση

Μπορούν να βοηθήσουν και τα παιδιά, ειδικά αν η πίτσα είναι το αγαπημένο τους φαγητό.

Η προετοιμασία των λαζανιών είναι απλώς μια επανάληψη στρώσεων – εύκολο και ευχάριστο για τα παιδιά.

Αυτή η συνταγή μπορεί εύκολα να γίνει το νέο αγαπημένο σας γεύμα.

Λαζάνια έτοιμα για Φούρνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά λαζάνια έτοιμα για φούρνο όταν έχετε περιορισμένο χρόνο, ειδικά για ένα γεύμα της εβδομάδας.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ξηρά νουντλς λαζάνια, τα έτοιμα για φούρνο δεν χρειάζεται να βράσουν, να δείτε αν είναι al dente, να στραγγιστούν και να ραντιστούν ελαφρά με λάδι.

Επιπλέον, τα έτοιμα για φούρνο λαζάνια είναι επίπεδα φύλλα που ταιριάζουν τέλεια στο κουτί τους και παραμένουν άθικτες.

Αντίθετα, τα παραδοσιακά νουντλς λαζάνια με τις κυματιστές άκρες συνήθως σπάνε εύκολα.

Τέλος, τα φύλλα έτοιμα για φούρνο έρχονται σε πολλαπλάσια του τρία, τα οποία ταιριάζουν καλά σε ένα ταψί 23×33 εκατοστών, οπότε δεν χρειάζεται να σπάσετε τα ξηρά νουντλς για να τα χωρέσετε—μπορείτε εύκολα να στρώσετε τρία φύλλα ανά στρώση.

Το μόνο αρνητικό με τα έτοιμα για φούρνο λαζάνια είναι ότι μπορεί να έχουν λιγότερη “αίσθηση” όταν τα τρώτε, οπότε αν αυτό είναι σημαντικό για εσάς, μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακά λαζάνια για αυτήν τη συνταγή.

Απλά βράστε τα πριν την συναρμολόγηση.

Ώρα για Πεπερόνι