Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό σήμερα – Έρχονται βροχές και άνεμοι

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα έχουμε, σήμερα Πέμπτη (18/9), με ισχυρούς βοριάδες τοπικά και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Τάσος Αρνιακός: «Λίγες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής»

Ο μετεωρολόγος του Ant1 Τάσος Αρνιακός αναφέρει πως σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Χαλκιδική, την Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο. Το απόγευμα στην Δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές νεφώσεις με βροχές και μπόρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην Αττική αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ στα ανοιχτά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν και οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Χρυσόστομος Παρανός: «Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Χρυσόστομο Παρανό, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές σύντομης διάρκειας στη νότια Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Γρήγορα και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 28, από 15 έως 29 στα κεντρικά και τα νότια και από 15 έως 32 βαθμούς στα δυτικά ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί έως 6 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο βόρειοι θυελλώδεις 6 με 7 και τοπικά στα νότια τμήματα έως 8 μποφόρ.

ΕΜΥ: Πρόγνωση για την Πέμπτη 18-09-2025 ανά περιοχή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

'Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια.