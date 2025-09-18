Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων
Φωτογραφία Αρχείου

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9), καθώς στη Γλυφάδα εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα Ρομά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
05:19 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Λήξη συναγερμού σήμανε στο κέντρο της Αθήνας για το ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί στη...
04:47 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η οδός Σταδίου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνα...
04:46 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Ελληνικό: Μια 64χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώ...
04:05 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με φορτηγό – Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα

Την ζωή του έχασε, σήμερα το πρωί 17/9, ένας 29χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος