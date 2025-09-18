Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9), καθώς στη Γλυφάδα εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα Ρομά.