Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9), καθώς στη Γλυφάδα εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα Ρομά.
