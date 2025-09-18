Πολωνία: Πύραυλος από πολωνικό F-16 κι όχι ρωσικό drone έπληξε πιθανότατα σπίτι σε χωριό της περιφέρειας Λούμπλιν

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΟΛΩΝΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΥΡΑΥΛΟΣ

Σε πύραυλο που εκτόξευσε πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος με στόχο να καταρρίψει ρωσικό drone αποδίδεται πλέον το πλήγμα σε σπίτι στο χωριό Βιρίκι-Βόλα της περιφέρειας Λούμπλιν στην Πολωνία, όπως δήλωσε την Τετάρτη (17/9) υπουργός της πολωνικής κυβέρνησης.

Πολωνία: «Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο» δηλώνει ο πρόεδρος Ναβρότσκι

Σύμφωνα με προηγούμενη εκτίμηση των πολωνικών αρχών, το σπίτι χτυπήθηκε από ένα εκ των 21 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η εφημερίδα Rzeczpospolita ανέφερε την Τρίτη πως το σπίτι χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από πολωνικό F-16, λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα κατεύθυνσης του πυραύλου.

«Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύτηκε από αεροσκάφος μας το οποίο υπερασπιζόταν την Πολωνία, την πατρίδα και τους πολίτες μας», παραδέχτηκε χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο υπουργός Τόμας Σιέμονιακ ο οποίος είναι αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών, συμπληρώνοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον ...
23:15 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας εξαλείφει τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση

Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προελαύνουν προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας, ειδικοί δήλωσαν...
23:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πακιστάν – Σαουδική Αραβία: Οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμ...
22:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

«Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην δολοφονία Κερκ» – Δήλωση «βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή

Το καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στην Ουκρανία, έχει βάλει το χέρι του τόσο στην απόπειρα δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος