Κατάρ: Ο Γαζί Χαμάντ, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, εμφανίστηκε ξανά στο Αλ Τζαζίρα μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα

Ο Γαζί Χαμάντ, ένα από τα σημαντικότερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) για συνέντευξη που μεταδόθηκε απευθείας στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, και έγινε το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που εμφανίστηκε ξανά μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα την 9η Σεπτεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, «αρχίσαμε να εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση» κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε αναφερόμενος στη συνάντηση στελεχών της Χαμάς που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

Ghazi Hamad, a senior Hamas official, appeared on Al Jazeera after being at the site of the Israeli attack in Qatar. pic.twitter.com/iUkm6750Jp — Clash Report (@clashreport) September 17, 2025

«Μάθαμε ότι πρόκειται για ισραηλινή επίθεση», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι εκτοξεύτηκαν «περίπου 12 πύραυλοι σε λιγότερο από ένα λεπτό» και καταγγέλλοντας «μια ύπουλη επίθεση εναντίον μας και εναντίον του Κατάρ».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, ο Χαμάντ ήταν ένα από τα έξι ηγετικά στελέχη του κινήματος που συνεδρίαζαν στη Ντόχα, στο κτίριο που αποτέλεσε στόχο του Ισραήλ την ώρα του αεροπορικού πλήγματος, μαζί με τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Χάλεντ Μεσάαλ, άλλοτε πρώτο στην ιεραρχία της Χαμάς, και τον Ζάχερ Τζαμπαρίν, επικεφαλής για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τους Μπασέμ Ναΐμ και Τάχερ αλ Νούνου, μέλη του πολιτικού γραφείου.

Ένας γιος του Χάγια σκοτώθηκε στην ισραηλινή επιδρομή και η Χαμάς από τότε δηλώνει ότι είναι ζωντανός, χωρίς να παράσχει αποδείξεις.