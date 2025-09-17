Κατάρ: Ο Γαζί Χαμάντ, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, εμφανίστηκε ξανά στο Αλ Τζαζίρα μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΑΖΙ ΧΑΜΑΝΤ

Ο Γαζί Χαμάντ, ένα από τα σημαντικότερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) για συνέντευξη που μεταδόθηκε απευθείας στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Αλ Τζαζίρα, και έγινε το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που εμφανίστηκε ξανά μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα την 9η Σεπτεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, «αρχίσαμε να εξετάζουμε την αμερικανική πρόταση» κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε αναφερόμενος στη συνάντηση στελεχών της Χαμάς που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

«Μάθαμε ότι πρόκειται για ισραηλινή επίθεση», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι εκτοξεύτηκαν «περίπου 12 πύραυλοι σε λιγότερο από ένα λεπτό» και καταγγέλλοντας «μια ύπουλη επίθεση εναντίον μας και εναντίον του Κατάρ».

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, ο Χαμάντ ήταν ένα από τα έξι ηγετικά στελέχη του κινήματος που συνεδρίαζαν στη Ντόχα, στο κτίριο που αποτέλεσε στόχο του Ισραήλ την ώρα του αεροπορικού πλήγματος, μαζί με τον Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή, τον Χάλεντ Μεσάαλ, άλλοτε πρώτο στην ιεραρχία της Χαμάς, και τον Ζάχερ Τζαμπαρίν, επικεφαλής για τη Δυτική Όχθη, καθώς και τους Μπασέμ Ναΐμ και Τάχερ αλ Νούνου, μέλη του πολιτικού γραφείου.

Ένας γιος του Χάγια σκοτώθηκε στην ισραηλινή επιδρομή και η Χαμάς από τότε δηλώνει ότι είναι ζωντανός, χωρίς να παράσχει αποδείξεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον ...
23:15 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας εξαλείφει τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση

Καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προελαύνουν προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας, ειδικοί δήλωσαν...
23:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πακιστάν – Σαουδική Αραβία: Οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμ...
22:44 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

«Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην δολοφονία Κερκ» – Δήλωση «βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή

Το καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στην Ουκρανία, έχει βάλει το χέρι του τόσο στην απόπειρα δ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος