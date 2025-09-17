«Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην δολοφονία Κερκ» – Δήλωση «βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή

Το καθεστώς του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, στην Ουκρανία, έχει βάλει το χέρι του τόσο στην απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας όσο και στην πρόσφατη δολοφονία του Αμερικανού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο βουλευτής Αρτέμ Ντμίτροκ σε άρθρο γνώμης του στο TASS.

“Το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη: Ο Ζελένσκι έχει βάλει το χέρι του στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά”, είπε.  Σύμφωνα με τα λόγια του, το καθεστώς του Ζελένσκι είναι ικανό να σκοτώσει οποιονδήποτε – “από έναν απλό πολίτη στην Ουκρανία μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών”, μεταδίδει το TASS.

Ο Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η πρώτη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια τον περασμένο Ιούλιο, όταν μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή γρατζούνισε το αυτί του πολιτικού.

Στη συνέχεια, ένας ριζοσπάστης και υπέρμαχος της βοήθειας προς την Ουκρανία άνοιξε πυρ όχι μακριά από την έπαυλη Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

