Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά

  • Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάσωση ενός 13χρονου κοριτσιού που έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων με νερό, στην ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.
  • Η άμεση και συντονισμένη δράση των εθελοντών πυροσβεστών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών ήταν καθοριστική, απεγκλωβίζοντας το κορίτσι μετά από 50 λεπτά.
  • Το 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας, ωστόσο οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και αναμένεται πλήρης ανάρρωση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

13χρονη έπεσε σε πηγάδι στη Λακωνία

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάσωση ενός 13χρονου κοριτσιού που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύρερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, όταν το κοριτσάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά.

Η άμεση και συντονισμένη δράση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης. Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα απο το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά την διάσωση.

Αφού οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν το 13χρονο παιδί απο το πηγάδι εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το ERTNews, στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι το κορίτσι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

 

