Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάσωση ενός 13χρονου κοριτσιού που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύρερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, όταν το κοριτσάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά.

Η άμεση και συντονισμένη δράση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης. Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα απο το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό. Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά την διάσωση.

Αφού οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν το 13χρονο παιδί απο το πηγάδι εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το ERTNews, στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι το κορίτσι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.