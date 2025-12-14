Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η φωτογραφία με ξανθά μαλλιά – «Να κρατήσω το χρώμα;»

Μια τολμηρή… αλλαγή στην εξωτερική εμφάνισή του αποφάσισε να κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται με νέο λουκ στα μαλλιά του.

Συγκεκριμένα, ποζάρει με τα μαλλιά του να είναι ξανθά, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν πράγματι προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.

«Επιτέλους μετά από χρόνια έκανα και εγώ μια αλλαγή. Να κρατήσω το χρώμα;», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.