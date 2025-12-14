Σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ όλο το 2026 – Τα οφέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύνοψη από το

  • Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στο 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, προσφέροντας καλά νέα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε σχέση με το κόστος δανεισμού.
  • Οι τράπεζες έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους τη σταθερότητα των επιτοκίων, εκτιμώντας ότι τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς το 2026.
  • Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων προβλέπεται να φτάσουν τα 3,1 δισ. ευρώ το 2026, σημειώνοντας άνοδο 20%, λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» και του χαμηλού κόστους χρήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΕΚΤ

Καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά στο κόστος δανεισμού προβλέπεται να είναι το 2026. Σ’ αυτό συνηγορούν όλοι οι παράμετροι που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και άλλοι σημαντικοί δείκτες τους οποίους “μετρά” η ΕΚΤ στη λήψη των αποφάσεων της. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η ΕΚΤ έχει ήδη χαράξει την στρατηγική της και αυτή προβλέπει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% όλο το επόμενο έτος, προδικάζοντας καλά νέα για τους δανειολήπτες.

Ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν τα κρίσιμα δεδομένα που αναλύονται στη Φρανκφούρτη σημειώνουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι, εκτός απροόπτου, ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα επίπεδα του 2% και το 2026. Παράλληλα, η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αναμένεται να παρουσιάσει ενδείξεις απεγκλωβισμού από τη ζώνη ασθενικής ανάπτυξης που βρίσκεται σήμερα. Το γ’ τρίμηνο εφέτος η ευρωζώνη παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 1,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 κινούμενη ελαφρώς προς τα πάνω σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτό οφείλεται στην απότομη αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τους πρώτους μήνες φέτος υπό τον φόβο των δασμών Τραμπ. Γι’ αυτό και προβλέπεται διόρθωση της αύξησης αυτής και υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στη συνέχεια σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτόν του γ’ τριμήνου. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύουν τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων που έχει καταστρώσει η ΕΚΤ για τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων σε επίπεδα κάτω του 2% θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή τη φάση. Μία τέτοια κίνηση θα δικαιολογούνταν από απότομη βουτιά της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026 κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων του ευρώ έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους για το 2026 και οι τράπεζες. Εκτιμούν ότι τα δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά) θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς και το επόμενο έτος. Σ’ αυτό αναμένεται να συμβάλει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων ο οποίος ήδη διαφαίνεται στα στεγαστικά δάνεια με τις μικρές μειώσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των τραπεζών, η αύξηση των στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυμανθεί στο 10% όσο δηλαδή και εφέτος.

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών αναμένονται για το 2026 να προσεγγίσουν τα 3,1 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ εφέτος. Πρόκειται για άνοδο της τάξης του 20% που εξηγείται από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται για το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ” μετά τις σημαντικές βελτίωσης που έγιναν από την κυβέρνηση καθώς και από το νέο τοπίο χαμηλού κόστους χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ο ρυθμός διείσδυσης της στεγαστικής πίστης στις αγοραπωλησίες ακινήτων παραμένει πολύ χαμηλός στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αύξησή του τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες το 2024 με αγοραπωλησίες ακινήτων 10 δισ. ευρώ τα στεγαστικά δάνεια κάλυψαν μόνο το 1,8 δισ. ευρώ. Φέτος που οι αγοραπωλησίες υπολογίζονται σε 12 δισ. ευρώ τα στεγαστικά θα είναι 2,6 δισ. ευρώ.

Ενδείξεις ανόδου υπάρχουν και στην καταναλωτική πίστη λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και της αύξησης των εισοδημάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια δεν φαίνεται να προέρχεται από την ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών. Σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να κινούνται με διψήφιους ρυθμούς ανόδου και το 2026, υψηλότερους, δηλαδή, από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό λόγω των έργων υποδομών και άλλων μεγάλων επενδύσεων που συντελούνται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Σημαντικές οι αυξήσεις για όλα τα στελέχη με το νέο μισθολόγιο – Τι λένε πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με το νέο μισθολόγιο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον του για ...
08:39 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του – Ποιοι θα πάρουν περισσότερα φέτος και τι ισχύει για τη μερική απασχόληση

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η...
08:22 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά κατ...
07:54 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο στα ΑΤΜ – Αναλυτικά ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Από αύριο 15 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ σ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα