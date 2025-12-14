Στο φως απομεινάρια μιας ξεχασμένης πόλης που «σημαδεύτηκε από συγκρούσεις» – Είναι θαμμένη κάτω από σύγχρονη μεγαλούπολη

  • Πρόσφατα, Σουηδοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα απομεινάρια της ξεχασμένης πόλης Nya Lödöse, του 16ου αιώνα, θαμμένης κάτω από το πολυσύχναστο Γκέτεμποργκ. Η Nya Lödöse ιδρύθηκε το 1473 και εγκαταλείφθηκε το 1624, όταν στη θέση της άρχισε να υψώνεται η Γκέτεμποργκ.
  • Οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια τυπική μεσαιωνική πόλη-αγορά με ξύλινα σπίτια και ένα πλέγμα γύρω από την κεντρική αγορά. Βρέθηκαν πολλά αντικείμενα καθημερινής ζωής, όπως ένα δερμάτινο γάντι, ένα ξύλινο βαρέλι και κομμάτια ρολογιού τσέπης, που φανερώνουν διακριτικές κοινωνικές διαφορές.
  • Η ίδρυση της Nya Lödöse σηματοδότησε την αρχή μιας ανεξάρτητης σουηδικής εμπορικής πολιτικής σε μια εποχή «σημαδεμένη από σύγκρουση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας». Ωστόσο, η εγγύτητά της στα δανικά σύνορα οδήγησε σε συγκρούσεις, με αποτέλεσμα την αντικατάστασή της «από τη βαριά οχυρωμένη πόλη του Γκέτεμποργκ».
«Βρήκαμε τεράστιο όγκο αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν την καθημερινή ζωή και την αφθονία, όπως, για παράδειγμα, ένα δερμάτινο γάντι και ένα ξύλινο βαρέλι», είπε ο Obrink. Φωτογραφία: Αrkeologerna, Statens Historiska Museer
Ένα στρατηγικό λιμάνι εγκαταλείφθηκε το 1624, όταν μια μεγάλη πόλη υψώθηκε στη θέση του. Πρόσφατα, Σουηδοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα απομεινάρια μιας ξεχασμένης πόλης του 16ου αιώνα κάτω από το Γκέτεμποργκ.

Ανακαλύφθηκε τυχαία σπάνια μεσαιωνική σφραγίδα ψάλτη κατά διάρκεια κατασκευαστικών έργων

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από την Arkeologerna, μια σουηδική αρχαιολογική συμβουλευτική εταιρεία, το φθινόπωρο του 2025.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο Olskroken, μια συνοικία ανατολικά του κέντρου της πόλης Γκέτεμποργκ — της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σουηδίας μετά τη Στοκχόλμη.

Ανασκαφές σε μεσαιωνικό παρεκκλήσι αποκάλυψαν 25 παιδικούς τάφους – Tο φαινόμενο του «ιερού νερού»

Αυτό που βρήκαν ήταν τα απομεινάρια ενός μέρους που ονομάζεται Nya Lödöse, μιας πόλης που ιδρύθηκε από τον Σουηδό αντιβασιλέα Sten Sture τον Πρεσβύτερο το 1473.

Μέχρι το 1624, ωστόσο, είχε εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό και στη θέση του άρχισε να υψώνεται η Γκέτεμποργκ.

Ανακαλύφθηκε σπάνιος μεσαιωνικός θησαυρός με νομίσματα 3 διαφορετικών κρατών – Το «δολάριο του Μεσαίωνα» και το δανγκ του Ηγεμόνα της Χρυσής Ορδής

Χάρη στη σκληρή δουλειά των αρχαιολόγων, απομεινάρια της από καιρό ξεχασμένης τοποθεσίας έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες.

Ο αρχαιολόγος Mattias Obrink δήλωσε στο Fox News Digital ότι η Nya Lödöse σχεδιάστηκε ως μια τυπική μεσαιωνική πόλη – αγορά, με ένα πλέγμα να περιβάλλει μια κεντρική αγορά με δημαρχείο.

«Υπήρχαν ομοιότητες στη φυσική δομή των περισσότερων οικοπέδων», είπε. «Όλα τα σπίτια εκτός από την εκκλησία ήταν ξύλινα και ως επί το πλείστον ομοιόμορφα σε μέγεθος και αρχιτεκτονικό ρυθμό».

Ο Obrink πρόσθεσε:

«Έμοιαζαν με αγροτικές κατοικίες και η αρχιτεκτονική δεν έδειχνε διαφορετική κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Αυτό που αποκαλύψαμε δεν ήταν ολοκληρωμένα σπίτια — αλλά μάλλον τα απομεινάρια τειχών και τα όρια των μεμονωμένων οικοπέδων».

Ο Obrink είπε ότι διακριτικές κοινωνικές διαφορές εμφανίστηκαν μέσω αντικειμένων όπως ρούχα, εισαγόμενα αγαθά και εργαλεία. Φωτογραφία:Arkeologerna, Statens Historiska Museer
Ο Obrink εργάστηκε ως υπεύθυνος έργου κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Σημείωσε ότι διακριτικές διαφορές των κοινωνικών τάξεων αναδύθηκαν μέσω των αντικειμένων.

«Βρήκαμε τεράστιο όγκο αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν την καθημερινή ζωή και την αφθονία — όπως, για παράδειγμα, ένα δερμάτινο γάντι και ένα ξύλινο βαρέλι», είπε.

Σήμερα, η πολυσύχναστη Γκέτεμποργκ καλύπτει το έδαφος όπου κάποτε άκμασε η Nya Lödöse ως η δυτική πύλη της Σουηδίας. Φωτογραφία: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images
«Βρήκαμε επίσης πολλά εισαγόμενα κεραμικά αντικείμενα. Ένα από τα πιο εκπληκτικά αντικείμενα ήταν κομμάτια ενός ρολογιού τσέπης από τα μέσα του 16ου αιώνα».

Φωτογραφίες από την ανασκαφή περιλαμβάνουν τα απομεινάρια ενός σπιτιού, ενός δερμάτινου γαντιού του 16ου αιώνα και ενός πλακόστρωτου δρόμου, μαζί με ένα ξύλινο βαρέλι του 17ου αιώνα που επαναχρησιμοποιήθηκε ως βόθρος.

«Τον 16ο αιώνα, αυτό το τμήμα της πόλης ήταν πυκνοκατοικημένο και οι αναλύσεις των θαμμένων κατοίκων μάς έδωσαν σημαντικές γνώσεις για τη ζωή στη Nya Lödöse», είπε.

«Έχουμε ανασκάψει ένα εξαιρετικά μεγάλο τμήμα της πόλης και το υλικό που αποκαλύψαμε καλύπτει μια περίοδο μόνο 150 ετών».

Η ίδρυση της Nya Lödöse σηματοδοτεί την ανεξάρτητη  εμπορική πολιτική

Ο Obrink σημείωσε ότι η Nya Lödöse ιδρύθηκε για να διαδεχθεί τον παλαιότερο μεσαιωνικό οικισμό Lödöse, κατά τη διάρκεια μιας εποχής «σημαδεμένης από σύγκρουση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας».

«Αν και τα δύο βασίλεια ήταν ενωμένα σε πολιτική ένωση από τον 14ο αιώνα, η Σουηδία επανειλημμένα προσπάθησε να απελευθερωθεί», είπε και πρόσθεσε:

«Η ίδρυση της Nya Lödöse αντιπροσωπεύει την αρχή μιας ανεξάρτητης σουηδικής εμπορικής πολιτικής».

Ωστόσο, η εγγύτητα της Nya Lödöse στα δανικά σύνορα προκάλεσε συγκρούσεις, είπε ο Obrink — και αντικαταστάθηκε «από τη βαριά οχυρωμένη πόλη του Γκέτεμποργκ».

Σύγχρονα έργα που αποκάλυψαν αρχαιολογικούς θησαυρούς

Από το 2013, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει δρόμους, τουλάχιστον 39 οικόπεδα, το λιμάνι, την προβλήτα και την κεντρική πλατεία — και πιο πρόσφατα, τις οχυρώσεις της πόλης του 16ου αιώνα, οι οποίες περιλάμβαναν μια τάφρο, ένα ανάχωμα και ίχνη από πολλούς κήπους μέσα στα τείχη.

Συνολικά, ο Obrink είπε ότι τα νέα ευρήματα δίνουν στους ερευνητές «εξαιρετικές ευκαιρίες να εξετάσουν λεπτομερώς το δομημένο περιβάλλον και να πουν τις ιστορίες της ζωής στη Nya Lödöse».

«Αυτές οι ιστορίες εκτυλίσσονται στο ευρύτερο φόντο του μεταμορφωτικού 16ου αιώνα, όταν η μεσαιωνική Ευρώπη μεταβαλλόταν στην πρώιμη σύγχρονη εποχή».

«Ήταν μια εποχή που σημαδεύτηκε από την ανακάλυψη της Αμερικής, τη Μεταρρύθμιση και την εμφάνιση ισχυρών πριγκιπικών κρατών», κατέληξε ο Obrink.

Η ανασκαφή της Γκέτεμποργκ είναι μία από τις πολλές συναρπαστικές αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Σουηδία το 2025.

Στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, ένας λάτρης της ιστορίας με ανιχνευτή μετάλλων οδήγησε τους αρχαιολόγους στο σημείο ενός μεσαιωνικού μοναστηριού αυτή την άνοιξη.

Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, ένας ψαράς που έσκαβε για δολώματα βρήκε έναν τεράστιο μεσαιωνικό θησαυρό έξω από τη Στοκχόλμη.

