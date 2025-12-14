ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, το πούλμαν που μετέφερε τους συλληφθέντες για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Μεταφέρθηκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για το σκάνδαλο είσπραξης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, αμέσως μετά θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα και όπως έχει γίνει γνωστό, θα ζητήσουν να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Τα ΚΥΔ, οι ψευδείς αιτήσεις και τα… «βράχια της Νορμανδίας»

Οι συλληφθέντες αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται και περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους τη δικογραφία, προκειμένου να απολογηθούν.

Τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποδίδουν στον 47χρονο από τις Αρχάνες Ηρακλείου, γνωστό για την συνδικαλιστική δράση του σε αγροτικά ζητήματα, τον αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα. Ο ίδιος αναμένει την ποινική δίωξη που θα του ασκηθεί, προκειμένου να απαντήσει.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις, κάνοντας ψευδείς δηλώσεις ακινήτων, δηλώνοντας εκτάσεις μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, βάζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων και παρουσιάζοντας ψευδές ζωικό κεφάλαιο, μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους, διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν στις ψευδείς δηλώσεις τους, ακόμα και αγροτεμάχια των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι πλέον στη ζωή.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στον τηλεοπτικό σταθμό, «τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής τους σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Διαπιστώσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων ακόμα και θανόντες ιδιοκτήτες».

Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις: 143 την περίοδο 2019-2025.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες, στους επαγγελματικούς χώρους και τα οχήματα των εμπλεκομένων, προχωρώντας σε κατάσχεση μετρητών, χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού, που πιστεύουν ότι προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Ειδική έρευνα θα γίνει στα 14 κινητά τηλέφωνα, στους 2 φορητούς υπολογιστές, τα έγγραφα και τις τραπεζικές κάρτες των εμπλεκομένων, που πλέον είναι στη διάθεση των Αρχών.

Δηλώνονταν βοσκότοποι «βράχια της Νορμανδίας»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου, η αστυνομία έκανε έφοδο και σε ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, που λέγεται «Αγροτική Πρόοδος» και ανήκει στον φερόμενο ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος.

Στα άλλα ΚΥΔ υπάρχουν συνεργαζόμενοι υπάλληλοι που φαίνεται να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δύο απ’ αυτά συνδέονται με άτομα που έφυγαν από το ΚΥΔ που είχε η Ένωση Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου ήταν αντιπρόεδρος ο φερόμενος ως «εγκέφαλος».

Τα μέλη του κυκλώματος που δουλεύουν σε αυτά τα ΚΥΔ, εντόπιζαν τις ελεύθερες γαίες, δηλαδή αδήλωτες εκτάσεις της δημόσιας κατανομής, που κατένειμε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «τρύπα» του συστήματος ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζει εάν η έκταση είναι επιλέξιμη, όχι όμως και σε ποιον ανήκει. Οι άνθρωποι των ΚΥΔ, όπως φαίνεται απο τα ποσά που βρέθηκαν σε μετρητά, πρέπει, σύμφωνα με την υπόθεση της αστυνομίας, να εισέπρατταν ένα ποσοστό των επιδοτήσεων.

Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, τον Δεκέμβριο του 2011, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο έλεγχος απο δορυφόρο, ανακαλύφθηκε οτι στα βόρεια του νομού Ηρακλείου, δηλώνονταν ως βοσκότοποι, αυτό που ο πρώην υποδιοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, αποκαλούσε σύμφωνα με τις επισυνδέσεις «τα βράχια της Νορμανδίας». Επρόκειτο για κατσάβραχα, που μπήκαν στο σύστημα, χάρη σε μία παρέμβαση του Μύρου, όπως λέει ένας συνομιλητής του κυρίου Μελά -που παραπέμπει στο μικρό όνομα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» του κυκλώματος.

Κάποιοι είχαν παλιά δικαιώματα στα κατσάβραχα, το έκαναν δηλαδή επί δεκαετίες, ενώ άλλοι προσπάθησαν να μπουν εκείνη την εποχή. Μετά τον εντοπισμό από τον δορυφόρο πετάχτηκαν έξω από το σύστημα οι νέοι, που επιχείρησαν να μπουν, ωστόσο δεν είναι βέβαιο -και αυτό ελέγχεται τώρα- εάν τελικά πληρώθηκαν, όταν απελευθερώθηκαν τα ΑΦΜ το 2024.

Κεντρικό πρόσωπο ο Χιλετζάκης

Κεντρικό πρόσωπο αυτή της εγκληματικής ομάδας φέρεται, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τις Αρχάνες, Μύρων Χιλετζάκης. Του αποδίδεται, όπως έχει γράψει το enikos.gr, ότι εκείνος κινούσε τα νήματα και ήταν πίσω από πολλές περιπτώσεις, με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Η έρευνα γύρω από το πρόσωπο του ήταν αναμενόμενη και αναπόφευκτη, αν ληφθεί υπόψη ότι γίνεται κατ’ επανάληψη αναφορά στο όνομα του σε διαφορετικές δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το cretalive.gr. Μέσα από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις δηλαδή, προκύπτουν αποκαλυπτικοί διάλογοι τρίτων (οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και της δημοσιότητας) για τις δραστηριότητές του.

Ενδεικτικά, ήδη από τον Ιούνιο το Cretalive.gr είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση μίας γυναίκας-παράγοντα που με τη συνδρομή του συλληφθέντα περιγράφεται ότι είχε προβεί σε εικονικές δηλώσεις μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Έγινε, όμως, «τσακωτή» και κλήθηκε να επιστρέψει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι ζήτησε από μεγάλο στέλεχος του ΟΠΚΕΠΕ να την καλύψουν, αλλά της εξήγησαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει υπηρεσιακά.

Στους συλληφθέντες της παρουσίας δικογραφίας, όπως έγραψε το enikos.gr, συγκαταλέγονται επίσης τέσσερις γυναίκες του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του αγροτοσυνδικαλιστή, η σύζυγος, η πεθερά του, η μητέρα και η αδερφή του.

Ο λογιστής και η δικηγόρος

Ανάμεσα στα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου, Χρυσάνθη Κουτάντου, αλλά και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής και διατηρεί γραφείο στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Ο ίδιος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο γραφείο του λογιστή βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

Το απόγευμα της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Τι λένε οι δικηγόροι τους: «Δεν προκύπτει από κάπου η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης»

Τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στις δηλώσεις της η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης —υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή— εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα – Τα 4 ΚΥΔ, οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί και οι ψευδείς αιτήσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο σχετικά με το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη συλληφθεί 16 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από τη μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, 14 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).