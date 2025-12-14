Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τις 2:00, στην περιοχή του Μενιδίου, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, η οποία εξελίχθηκε σε αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η συμπλοκή ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας αλλοδαπός δέχθηκε πυρά από ομοεθνείς του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» με ελαφρύ τραύμα, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Οι Αρχές διεξάγουν προανάκριση, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων ατόμων.