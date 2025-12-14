Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό: Νεκρός αναβάτης μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σύνοψη από το

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Κολωνό, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αναβάτη μηχανής.
  • Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.
  • Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή του Κολωνού, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό: Νεκρός αναβάτης μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Φωτογραφία Αρχείου

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού, όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00, όταν η μηχανή που κινούνταν επί της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Οι διασώστες μετέφεραν τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το βότανο «φύλακας των ερωτευμένων» που μπορεί να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση και να ανακουφίσει από άγχος και στρες

Αυτή είναι η φτηνότερη μέρα για κράτηση πτήσης

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:47 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (14/12) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:54 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα της ...
05:22 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (14/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πατήσια: Διπλό «χτύπημα» σε πολυκατοικία – Διαρρήκτες εισέβαλαν σε διαμερίσματα

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν με θράσος σε πολυκατοικία στα Πατήσια και παραβίασαν δύο διαμερίσματα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα