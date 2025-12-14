Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό: Νεκρός αναβάτης μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στην περιοχή του Κολωνού, όπου ένας αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 23:00, όταν η μηχανή που κινούνταν επί της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς Αθήνα, συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αυτοκίνητο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Οι διασώστες μετέφεραν τον οδηγό στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.