Πατήσια: Διπλό «χτύπημα» σε πολυκατοικία – Διαρρήκτες εισέβαλαν σε διαμερίσματα

  Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν με θράσος σε πολυκατοικία στα Πατήσια και παραβίασαν δύο διαμερίσματα, με τον συναγερμό να ηχεί και εκείνους να μην πτοούνται καθόλου.
  Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί σε αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, όπου φαίνονται να κινούνται με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς κουκούλες ή προσπάθεια να κρύψουν την ταυτότητά τους. Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ κατάφεραν να αποχωρήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
  Ο ιδιοκτήτης περιγράφει με απογοήτευση: «Μου πήραν χρήματα, μου πήραν τον λάπτοπ και πήραν και την κάμερα». Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που πήραν αποτυπώματα και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
κοινωνία

Πατήσια: Διπλό «χτύπημα» σε πολυκατοικία – Διαρρήκτες εισέβαλαν σε διαμερίσματα

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν με θράσος σε πολυκατοικία στα Πατήσια και παραβίασαν δύο διαμερίσματα, με τον συναγερμό να ηχεί και εκείνους να μην πτοούνται καθόλου.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί σε αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο, όπου φαίνονται να κινούνται με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς κουκούλες ή προσπάθεια να κρύψουν την ταυτότητά τους. Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ κατάφεραν να αποχωρήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι δύο άνδρες φαίνονται να μπαίνουν στο διαμέρισμα σαν να μπαίνουν στο σπίτι τους. Ήρεμοι, χωρίς βιασύνη, απενεργοποιούν γρήγορα την κάμερα που τους καταγράφει.

Ο ιδιοκτήτης περιγράφει με απογοήτευση: «Μου πήραν χρήματα, μου πήραν τον λάπτοπ και πήραν και την κάμερα». Όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως προσθέτει, «και κάτι σοκολάτι μες από το ψυγείο».

Οι διαρρήκτες μπήκαν αρχικά στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, που ανήκει στον κ. Αποστόλη. Αναστάτωσαν πλήρως τον χώρο, στην προσπάθειά τους να βρουν αντικείμενα αξίας. «Οι ντουλάπες εδώ πέρα ήταν ανοιχτές, όλα πεσμένα κάτω. Ψάχνανε να βρουν προφανώς για κάποια λεφτά, κάτι ψάχνανε να βρουν, δεν ξέρω. Και ουσιαστικά ήταν το σπίτι λες και είχε πέσει βόμβα μέσα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η δράση τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο ένα διαμέρισμα. Ο ένας από τους δύο πέρασε και στο διπλανό, σπάζοντας τη μπαλκονόπορτα. «Δώσανε μια κλοτσιά στην πόρτα», λέει ο ιδιοκτήτης, περιγράφοντας το πώς εισέβαλαν. Παρά τον θόρυβο και το γεγονός ότι ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί, ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να τους αποτρέψει μιλώντας από το ηχείο, ο δράστης συνέχισε κανονικά την έρευνά του μέσα στο σπίτι.

Η εικόνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος που χτύπησαν δεύτερο ήταν σοκαριστική, με την κρεβατοκάμαρα να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. «Εμένα η κρεβατοκάμαρα ήταν πιο πολύ ανάστατη. Εντάξει, είχα φόβο και χθες φοβηθήκαμε λιγάκι να κινηθούμε. Ευτυχώς που λείπαμε», σημειώνει ο ένοικος και προσθέτει πως «πήρανε μια μπιζουτιέρα που είχα κάποια κοσμήματα μέσα».

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που πήραν αποτυπώματα και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

