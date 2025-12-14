Ηφαίστειο Πουρασέ: Η ζωή συνεχίζεται για τους αυτόχθονες Κολομβιανούς παρά τον κίνδυνο έκρηξης

Οι ιθαγενείς κοινότητες που ζουν κοντά στο ηφαίστειο Πουρασέ στη νοτιοδυτική Κολομβία συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, παρά την προειδοποίηση των Αρχών για πιθανή έκρηξη τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και της εκπομπής στήλης τέφρας που φτάνει τα 900 μέτρα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη προληπτική εκκένωση περίπου 800 κατοίκων, καθώς η περιοχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού.

Ο Ολιβέριο Κίρα πηγαίνει συχνά στο οικόπεδό του, σε απόσταση μικρότερη των 1,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο, για να ελέγξει το κοπάδι του, παρακολουθώντας τη στήλη τέφρας που υψώνεται από τον κρατήρα. Ο 65χρονος, μέλος της αυτόχθονης κοινότητας Πουρασέ, που ανήκει στον λαό Κοκονούκο, δήλωσε στο Associated Press: «Έχω ζήσει στο ηφαίστειο, μεγάλωσα εκεί… οπότε δεν έχω κανένα λόγο να το φοβάμαι. Θα συνεχίσω να πηγαίνω εκεί, είτε υπάρχει συναγερμός είτε όχι. Πρέπει να φροντίζω τα ζώα μου».

Από την έκδοση της προειδοποίησης στις 29 Νοεμβρίου, η γύρω περιοχή βρίσκεται σε επιφυλακή. Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να οργανώσουν την προληπτική εκκένωση κατοίκων που ζουν διάσπαρτα ανάμεσα στα βουνά, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν λύσεις για τη φιλοξενία τους σε προσωρινά καταλύματα. Το ηφαίστειο Πουρασέ, με υψόμετρο 4.640 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, συγκαταλέγεται στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας, έχοντας καταγράψει τουλάχιστον 51 εκρηκτικά φαινόμενα από το 1400, με πιο πρόσφατη σημαντική έκρηξη το 1977, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας.

Για τον λαό των Κοκονούκο, το ηφαίστειο αποτελεί ιερό τόπο, καθώς πιστεύουν ότι το πνεύμα του προστατεύει την επικράτειά τους. Ο Αλφρέντο Μακίγιο, αναπληρωτής κυβερνήτης της Αυτόχθονης Αποικίας Πουρασέ, δήλωσε: «Το ηφαίστειο είναι ο κύριός μας, δεν έχουμε λόγο να το φοβόμαστε», προσθέτοντας ότι η κοινότητα το σέβεται και πραγματοποιεί τελετές προς τιμήν του. Τα τελετουργικά περιλαμβάνουν προσφορές καλαμποκιού, γλυκών φυτών και ενός παραδοσιακού αλκοολούχου ποτού από φρούτα, γνωστού ως γκουαράπο, στον κρατήρα.

Η αυτόχθονη κοινότητα θεωρεί ότι η εκπομπή τέφρας αποτελεί μήνυμα για μεγαλύτερη φροντίδα προς τη φύση. Όπως ανέφερε ο Μακίγιο, «Το ηφαίστειο μας λέει ότι το έχουμε εκμεταλλευτεί υπερβολικά… για περίπου 60 χρόνια παίρναμε χρήματα από κάτω του εξάγοντας θείο, και τώρα με τον τουρισμό παίρνουμε χρήματα από πάνω του», προσθέτοντας: «Μας λέει: “Εγώ είμαι ο υπεύθυνος, εγώ έχω τη δύναμη”».

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προσπαθούν να καθησυχάσουν τα νεότερα μέλη της κοινότητας, που βλέπουν το ηφαίστειο ενεργό για πρώτη φορά. Ο Ρεϊνάλντο Πίσο, 75 ετών, θυμάται την έκρηξη που έζησε ως παιδί, όταν το ηφαίστειο εκτόξευσε βράχους και οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από φυλλώδη δέντρα ή μέσα στα σπίτια τους με αχυρένιες στέγες. Το σπίτι του βρίσκεται σήμερα σε ζώνη κινδύνου, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι θα αποχωρήσει μόνο αν το ηφαίστειο εκπέμψει δηλητηριώδη αέρια.

Ο δήμαρχος Χουμπέρτο Μολάνο Όγιος ανέφερε ότι η περιοχή δεν διαθέτει τα μέσα για πλήρη εκκένωση και ότι οι Αρχές εργάζονται για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων. Παράλληλα, ο Μακίγιο τόνισε την ανάγκη για δεξαμενές νερού, τρόφιμα και μέτρα προστασίας των ζώων, που αποτελούν βασικό στήριγμα της αγροτικής και κτηνοτροφικής ζωής. Ο Ρεϊνάλντο Πίσο κατέληξε λέγοντας: «Όπως λένε μερικοί από τους συντρόφους μας: “Αν πρέπει να πεθάνουμε εδώ, θα πεθάνουμε εδώ. Αλλά δεν θα πάμε αλλού μόνο και μόνο για να πεθάνουμε από την πείνα”».

