Ηφαίστειο Πουρασέ: Η ζωή συνεχίζεται για τους αυτόχθονες Κολομβιανούς παρά τον κίνδυνο έκρηξης

Σύνοψη από το

  • Οι ιθαγενείς κοινότητες που ζουν κοντά στο ηφαίστειο Πουρασέ στη νοτιοδυτική Κολομβία συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, παρά την προειδοποίηση των Αρχών για πιθανή έκρηξη τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και της εκπομπής στήλης τέφρας.
  • Για τον λαό των Κοκονούκο, το ηφαίστειο αποτελεί ιερό τόπο και δεν έχουν λόγο να το φοβούνται, πιστεύοντας ότι το πνεύμα του προστατεύει την επικράτειά τους. Θεωρούν την εκπομπή τέφρας μήνυμα για μεγαλύτερη φροντίδα προς τη φύση.
  • Οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη προληπτική εκκένωση περίπου 800 κατοίκων. Ωστόμως, η περιοχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού, δημιουργώντας προκλήσεις για τη φιλοξενία τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ηφαίστειο Πουρασέ: Η ζωή συνεχίζεται για τους αυτόχθονες Κολομβιανούς παρά τον κίνδυνο έκρηξης

Οι ιθαγενείς κοινότητες που ζουν κοντά στο ηφαίστειο Πουρασέ στη νοτιοδυτική Κολομβία συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, παρά την προειδοποίηση των Αρχών για πιθανή έκρηξη τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και της εκπομπής στήλης τέφρας που φτάνει τα 900 μέτρα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη προληπτική εκκένωση περίπου 800 κατοίκων, καθώς η περιοχή δεν διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές για πλήρη απομάκρυνση του πληθυσμού.

Ο Ολιβέριο Κίρα πηγαίνει συχνά στο οικόπεδό του, σε απόσταση μικρότερη των 1,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο, για να ελέγξει το κοπάδι του, παρακολουθώντας τη στήλη τέφρας που υψώνεται από τον κρατήρα. Ο 65χρονος, μέλος της αυτόχθονης κοινότητας Πουρασέ, που ανήκει στον λαό Κοκονούκο, δήλωσε στο Associated Press: «Έχω ζήσει στο ηφαίστειο, μεγάλωσα εκεί… οπότε δεν έχω κανένα λόγο να το φοβάμαι. Θα συνεχίσω να πηγαίνω εκεί, είτε υπάρχει συναγερμός είτε όχι. Πρέπει να φροντίζω τα ζώα μου».

Από την έκδοση της προειδοποίησης στις 29 Νοεμβρίου, η γύρω περιοχή βρίσκεται σε επιφυλακή. Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να οργανώσουν την προληπτική εκκένωση κατοίκων που ζουν διάσπαρτα ανάμεσα στα βουνά, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν λύσεις για τη φιλοξενία τους σε προσωρινά καταλύματα. Το ηφαίστειο Πουρασέ, με υψόμετρο 4.640 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, συγκαταλέγεται στα ενεργά ηφαίστεια της χώρας, έχοντας καταγράψει τουλάχιστον 51 εκρηκτικά φαινόμενα από το 1400, με πιο πρόσφατη σημαντική έκρηξη το 1977, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας.

Για τον λαό των Κοκονούκο, το ηφαίστειο αποτελεί ιερό τόπο, καθώς πιστεύουν ότι το πνεύμα του προστατεύει την επικράτειά τους. Ο Αλφρέντο Μακίγιο, αναπληρωτής κυβερνήτης της Αυτόχθονης Αποικίας Πουρασέ, δήλωσε: «Το ηφαίστειο είναι ο κύριός μας, δεν έχουμε λόγο να το φοβόμαστε», προσθέτοντας ότι η κοινότητα το σέβεται και πραγματοποιεί τελετές προς τιμήν του. Τα τελετουργικά περιλαμβάνουν προσφορές καλαμποκιού, γλυκών φυτών και ενός παραδοσιακού αλκοολούχου ποτού από φρούτα, γνωστού ως γκουαράπο, στον κρατήρα.

Η αυτόχθονη κοινότητα θεωρεί ότι η εκπομπή τέφρας αποτελεί μήνυμα για μεγαλύτερη φροντίδα προς τη φύση. Όπως ανέφερε ο Μακίγιο, «Το ηφαίστειο μας λέει ότι το έχουμε εκμεταλλευτεί υπερβολικά… για περίπου 60 χρόνια παίρναμε χρήματα από κάτω του εξάγοντας θείο, και τώρα με τον τουρισμό παίρνουμε χρήματα από πάνω του», προσθέτοντας: «Μας λέει: “Εγώ είμαι ο υπεύθυνος, εγώ έχω τη δύναμη”».

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία προσπαθούν να καθησυχάσουν τα νεότερα μέλη της κοινότητας, που βλέπουν το ηφαίστειο ενεργό για πρώτη φορά. Ο Ρεϊνάλντο Πίσο, 75 ετών, θυμάται την έκρηξη που έζησε ως παιδί, όταν το ηφαίστειο εκτόξευσε βράχους και οι κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από φυλλώδη δέντρα ή μέσα στα σπίτια τους με αχυρένιες στέγες. Το σπίτι του βρίσκεται σήμερα σε ζώνη κινδύνου, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει ότι θα αποχωρήσει μόνο αν το ηφαίστειο εκπέμψει δηλητηριώδη αέρια.

Ο δήμαρχος Χουμπέρτο Μολάνο Όγιος ανέφερε ότι η περιοχή δεν διαθέτει τα μέσα για πλήρη εκκένωση και ότι οι Αρχές εργάζονται για τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων. Παράλληλα, ο Μακίγιο τόνισε την ανάγκη για δεξαμενές νερού, τρόφιμα και μέτρα προστασίας των ζώων, που αποτελούν βασικό στήριγμα της αγροτικής και κτηνοτροφικής ζωής. Ο Ρεϊνάλντο Πίσο κατέληξε λέγοντας: «Όπως λένε μερικοί από τους συντρόφους μας: “Αν πρέπει να πεθάνουμε εδώ, θα πεθάνουμε εδώ. Αλλά δεν θα πάμε αλλού μόνο και μόνο για να πεθάνουμε από την πείνα”».

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 8 τραυματίες – Τραμπ: «Αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα»

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Πρόβιντενς, στη διάρκεια των...
02:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Συρία: Η Δαμασκός καταδικάζει την «τρομοκρατική» επίθεση που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες στη Συρία

Η Συρία καταδίκασε με έντονο τρόπο τη φονική επίθεση που σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, με στό...
02:10 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους στο Βερολίνο

Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αντιπροσώπους για να συζητήσουν «βασικές αρχές της ε...
01:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα