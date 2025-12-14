Super League: Μόνος τέταρτος ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά πέρασε τον Άρη – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Αλλαγές στη βαθμολογία της Super League έφεραν τα πρώτα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής, καθώς ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ Κηφισιά και Αστέρας Aktor έμειναν στην ισοπαλία. Στα ματς του Σαββάτου, οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο και έβαλαν νέα δεδομένα στη μάχη της κατάταξης, ενόψει των σημαντικών αγώνων της Κυριακής.

Ο Λεβαδειακός επικράτησε με άνεση της ΑΕΛ Novibet με 3-0, ανεβαίνοντας μόνος στην 4η θέση του πίνακα και ανοίγοντας τη διαφορά από τον 6ο Παναθηναϊκό στους 6 βαθμούς, αν και το «τριφύλλι» έχει δύο ματς λιγότερα. Η ομάδα της Βοιωτίας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και απέκτησε γερή βάση για μια δυνατή πορεία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ πήρε βαθιά ανάσα με καθαρή νίκη 3-0 επί του Πανσερραϊκού. Το παιχνίδι «ξεκλείδωσε» νωρίς για τους Κρητικούς, ειδικά μετά το χαμένο πέναλτι των φιλοξενούμενων με τον Μάρας, ο οποίος δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Αν το πέναλτι είχε καταλήξει στα δίχτυα, ενδεχομένως το ματς να έπαιρνε διαφορετική τροπή.

Στο γήπεδο της Νεάπολης, Κηφισιά και Αστέρας Aktor έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να παίρνουν έναν πολύτιμο βαθμό. Η Κηφισιά, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο, κατάφερε να ξεπεράσει τον Άρη στη βαθμολογία και συνεχίζει τη σταθερή της πορεία.

Η συνέχεια της αγωνιστικής περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός, που παραμένει στην κορυφή, έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του Άρη, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο που «καίγεται» για βαθμούς. Παράλληλα, η ΑΕΚ κοντράρεται με τον μαχητικό Παναιτωλικό, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βόλο, την ομάδα που έχει υποχρεώσει τον Ράφα Μπενίτεθ στην πρώτη του ήττα στην Ελλάδα και βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 Λεβαδειακός ΑΕΛ Novibet 3-0 ΟΦΗ Πανσερραϊκός 3-0 Κηφισιά Αστέρας Aktor 0-0 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Παναιτωλικός ΑΕΚ 17:30 CS1HD Ατρόμητος ΠΑΟΚ 18:00 NS2HD Άρης Ολυμπιακός 20:00 NS PRIME Παναθηναϊκός Βόλος 21:00 CS1HD

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Θέση Ομάδα ΓΚ. Υ-Κ Βαθμοί 1 Ολυμπιακός 30-7 34 2 ΠΑΟΚ 29-10 32 3 ΑΕΚ 19-10 31 4 Λεβαδειακός 34-17 25 5 Βόλος 16-16 22 6 Παναθηναϊκός 19-14 19 7 Κηφισιά 21-22 17 8 Άρης 12-16 16 9 Παναιτωλικός 14-18 15 10 Αστέρας Aktor 15-18 13 11 ΟΦΗ 14-25 12 12 Ατρόμητος 12-20 9 13 ΑΕΛ Novibet 13-27 8 14 Πανσερραϊκός 7-35 5

* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια: