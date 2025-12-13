Δημήτρης Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

Στο περιθώριο της μεγάλης συναυλίας – αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, που πραγματοποιήθηκε απόψε στο Παλαί Ντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε με εργολαβικούς εργαζόμενους των ΕΛΠΕ και εκπροσώπους του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ, ο Θανάσης Χρηστίδης, μέλος της ΚΕ, και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης.

Οι εκπρόσωποι του κλαδικού σωματείου ενημέρωσαν τον Δημήτρη Κουτσούμπα «για τις συνθήκες που επικρατούν στον μεγαλύτερο εργολάβο στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι εργαζόμενοι επί 20 και 30 χρόνια εργάζονται με συμβάσεις που ανανεώνονται, χωρίς δικαιώματα και με τα μέσα ατομικής προστασίας να είναι ακόμα προς κατάκτηση». Αναφέρθηκαν, επίσης, «στην 24ωρη απεργία με καθολική συμμετοχή, που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι με μπροστάρη το κλαδικό σωματείο, τις προηγούμενες μέρες, διεκδικώντας την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και να μπει τέλος στο καθεστώς της εργολαβοποίησης με πρόσληψή τους απευθείας από τα ΕΛΠΕ, καθώς και για το ότι αποφάσισαν την κλιμάκωση με 48ωρη απεργία το επόμενο διάστημα».

Όπως τόνισαν, «ανάλογες είναι οι συνθήκες και για τους εργολαβικούς εργαζόμενους της εταιρίας που εμπλέκεται και στον μεγάλο αγωγό ΒΑΡΔΑΞ που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Βόρεια Μακεδονία και εντάσσεται στο πλαίσιο των ΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών που θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, συνολικά τον λαό».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε «τη στήριξη του ΚΚΕ στα δίκαια αιτήματά τους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλύπτετε διαρκείς και μόνιμες ανάγκες της επιχείρησης, άρα είναι απαράδεκτο να συνεχίζετε να είστε εργολαβικοί εργαζόμενοι, έπρεπε να είστε μόνιμοι εργαζόμενοι στην εταιρία. Στηρίζουμε απόλυτα αυτό το αίτημα, όπως επίσης και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχετε θέσει, για την επιχειρησιακή σας σύμβαση, κ.α.. Έχουμε καταθέσει ήδη μια αναφορά στη Βουλή με τα αιτήματά σας και θα δούμε να κάνουμε και άλλες ενέργειες, ώστε να πιέσουμε το υπουργείο και την κυβέρνηση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το κύριο είναι να συνεχιστεί ο δικός τους αγώνας με τη συμπαράσταση και των υπόλοιπων εργαζομένων», προσθέτοντας: «Χωρίς αγώνα δεν πιέζονται αυτοί εκεί πάνω. Όσα και να τους λες στη Βουλή από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τα πάντα τα κάνουν για το μεγάλο κεφάλαιο. Ό,τι ζητάει η μεγάλη εργοδοσία, οι όμιλοι, οι εταιρίες σ’ αυτούς στέκονται προσοχή. Όταν οι εργαζόμενοι απαιτούν τότε λένε “δεν έχουμε, δεν φτάνουν τα χρήματα, δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα” και όλα αυτά τα γνωστά παραμύθια. Και είναι παραμύθια, γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Όπως έχουν και τα δίνουν αλλού, έτσι μπορούν να τα δώσουν και για τους εργαζόμενους. Και δεν κοστίζει και πάρα πολύ να σας κάνουν μόνιμους ή να δώσουν αύξηση στο μισθό ή να υπογράψουν μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Έχουν τεράστια κέρδη τα ΕΛΠΕ».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατέληξε λέγοντας: «Σας συμπαραστεκόμαστε, οτιδήποτε θέλετε είμαστε στο πλευρό σας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιωθεί ο αγώνας σας, αλλά δεν χρειάζεται επανάπαυση».

Λίγο νωρίτερα, από το ίδιο βήμα και ενόψει της μεγάλης συναυλίας για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στον αγώνα της αγροτιάς, σημειώνοντας ότι «η καρδιά και το μυαλό μας βρίσκεται στα μπλόκα της αγωνιζόμενης αγροτιάς, η οποία δίνει έναν συγκλονιστικό, έναν μεγαλειώδη αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί που η μελωδία του Μίκη και οι στίχοι του Γιάννη Ρίτσου “για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι”, περνάει από στόμα σε στόμα…».

Όπως είπε, πρόκειται για έναν αγώνα με «πρωτόγνωρη μαζικότητα, συλλογικότητα, ενότητα και αποφασιστικότητα», που αφορά το αυτονόητο, δηλαδή την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών. «Η επιβίωσή τους – που η κυβέρνηση της ΝΔ το ξέρει καλά κι ας καμώνεται το αντίθετο – δεν αφορά μόνο τα χρωστούμενα που τώρα πρέπει να τους τα δώσει. Εξαρτάται από μια σειρά ακόμα, κρίσιμα ζητήματα, που δεν συμπληρώνουν απλά μια λίστα αιτημάτων, αλλά αποτελούν όρο και προϋπόθεση για να μπορούν οι βιοπαλαιστές αγρότες να παραμείνουν αγρότες, να έχουν εισόδημα για αυτούς και τα παιδιά τους», τόνισε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μείωση του υπέρογκου κόστους παραγωγής και στη διασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα, υπογραμμίζοντας: «Γνωστά, πασίγνωστα είναι τα αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών. Το μόνο που μένει είναι να δώσει λύση η κυβέρνηση. Και λύση, σε αυτή την φάση, είναι μόνο η ικανοποίησή τους».

Συνδέοντας τους λαϊκούς αγώνες με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, σημείωσε ότι «όλες οι μεγάλες στιγμές, τα μεγάλα διλήμματα, οι μεγάλες αποφάσεις, οι ανακατατάξεις και οι συγκρούσεις, οι νίκες και οι ήττες, οι χαρές και οι λύπες, τότε που η ψυχή γίνεται λάβα πυρακτωμένη, αλλά και τότε που η λάβα παγώνει, όλα βρίσκονται στο έργο του», χαρακτηρίζοντας τον μεγάλο συνθέτη δημιουργό και λαϊκό καθοδηγητή.

«Μαζί με την εξαίσια μουσική του, ο Μίκης μας άφησε και μια ακριβή παρακαταθήκη. Πως ακόμα κι αυτός που γνώρισε τιμές και δόξες, αναγνωρίζει πως η πιο μεγάλη ομορφιά στη ζωή είναι η προσφορά. Είναι η πάλη για τις πανανθρώπινες αξίες, είναι η πάλη για την κοινωνική αλλαγή, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ότι είναι η πάλη για να ανοίγει καθημερινά ο δρόμος για την ευτυχία των ανθρώπων, για τον σοσιαλισμό», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους δεσμούς του Μίκη Θεοδωράκη με τους λαϊκούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη.

Τη συναυλία με τίτλο «Κοντά σας όλη μου η ζωή» διοργάνωσαν η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και η οικογένεια του μεγάλου συνθέτη, με τη συμμετοχή των Δώρου Δημοσθένους, Παντελή Θαλασσινού, Παναγιώτη Καραδημήτρη, Κοινών Θνητών, Κορίνας Λεγάκη, Σαββέριας Μαργιολά, Δημήτρη Μπάση, Νατάσας Μποφίλιου, Αγγελικής Τουμπανάκη και Μάρθας Φριτζήλα, με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τον Γιώργο Ανδρέου.