Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Μήνυμα από το 112

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Φωτιά Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (21/4) σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την γύρω περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

 

Ήχησε το 112 – « Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Λόγω των πυκνών καπνών από τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει  το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

