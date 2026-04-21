Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη 21χρονος οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς κράνος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν άνδρες της ΕΛΑΣ, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ είχε προβεί και στην απόκρυψη των στοιχείων της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Νωρίτερα, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση σε μονόδρομο αντίθετα με την προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και απείθεια.

