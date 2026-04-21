Ράπερ D4vd: Στοιχεία-σοκ για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία μιας 14χρονης – Την τεμάχισε για να «σώσει την καριέρα του»

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον 21χρονο ράπερ D4vd (προφέρεται David), ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για σεξουαλική κακοποίηση, διαμελισμό και απόκρυψη της σορού της στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ο κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ δήλωσε αθώος κατά την απαγγελία κατηγοριών τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ενώ του αρνήθηκε η εγγύηση από τη δικαστή Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ στο Ποινικό Δικαστικό Κέντρο Foltz στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισής του για προκαταρκτική ακρόαση στις 23 Απριλίου.

Το κατηγορητήριο και οι ισχυρισμοί-σοκ

Οι εισαγγελικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες για φόνο, υποστηρίζοντας ότι ο Μπερκ δολοφόνησε την 14χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί και εντοπίστηκε νεκρή τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Νέιθαν Χόχμαν, ο καλλιτέχνης φέρεται να κακοποιούσε επανειλημμένα σεξουαλικά το θύμα και στη συνέχεια να διαμέλισε το σώμα της.

Όπως ανέφερε, η ανήλικη εθεάθη για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2025 στο σπίτι του τραγουδιστή και έκτοτε «δεν ακούστηκε ξανά».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το έγκλημα διαπράχθηκε για οικονομικό όφελος, καθώς ο Μπερκ φέρεται να ενήργησε προκειμένου να προστατεύσει την «πολύ επικερδή μουσική του καριέρα», ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται και για δολοφονία μάρτυρα, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για την καταγγελλόμενη κακοποίηση της ανήλικης.

Η σύλληψη και η υπερασπιστική γραμμή

Ο 21χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου σε κατοικία στο Χόλιγουντ Χιλς, όταν πάνοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

Παραδόθηκε χωρίς αντίσταση και μέσω των δικηγόρων του αρνείται κάθε κατηγορία.

Η νομική του ομάδα δήλωσε: «Ας είμαστε σαφείς — τα πραγματικά στοιχεία σε αυτή την υπόθεση θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ δεν δολοφόνησε τη Σελέστ Ρίβας Ερνάντες και δεν ήταν η αιτία του θανάτου της».

Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και θανατική ποινή, αν και ο εισαγγελέας σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα ζητηθεί η εσχάτη των ποινών.

Η φρικιαστική ανακάλυψη

Η ανήλικη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στην κομητεία Ρίβερσαϊντ το περασμένο καλοκαίρι.

Μία ημέρα μετά τα 15α γενέθλιά της, αστυνομικοί του Λος Άντζελες έφτασαν σε χώρο κατάσχεσης οχημάτων έπειτα από αναφορές για έντονη δυσοσμία.

Η σορός της εντοπίστηκε στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Μπερκ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το σώμα της ήταν διαμελισμένο -το κεφάλι και ο κορμός είχαν αποκοπεί από τα άκρα- και τα λείψανα βρέθηκαν σε δύο διαφορετικές σακούλες.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «χρησιμοποίησε προσωπικά ένα θανατηφόρο και επικίνδυνο όπλο, ένα αιχμηρό αντικείμενο, για να διαπράξει το έγκλημα» και πρόσθεσε ότι το «διαμελισμένο σώμα της κοπέλας παρέμεινε για πάνω από τέσσερις μήνες» στο όχημα.

Τα αίτια θανάτου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς η αστυνομία εξασφάλισε δικαστική απόφαση για τη σφράγιση των ευρημάτων της νεκροψίας στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι δυσκολίες της έρευνας και η αντίδραση της οικογένειας

«Το σημαντικό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του θανάτου της και της ανακάλυψης σήμαινε ότι κρίσιμα στοιχεία είχαν αλλοιωθεί ή εξαφανιστεί, και καθώς οι ντετέκτιβ προσπαθούσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, έπρεπε επίσης να ξεδιαλύνουν και να απορρίψουν μεγάλο όγκο ψευδών πληροφοριών που κυκλοφορούσαν δημόσια», εξήγησε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ.

Μετά τη σύλληψη, ο πατέρας της 14χρονης, δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ… δικαιοσύνη για τη Σελέστ».

Η καριέρα και η ανατροπή

Ο D4vd, γνώρισε ραγδαία άνοδο λόγω του βιντεοπαιχνιδιού Fortnite, όπου εκεί ακούγονται τραγούδια του, καθώς και με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Kali Uchis και ο 21 Savage.

Η μουσική του έχει ιδιαίτερη απήχηση στην Gen Z, ενώ συνδυάζει το R&B με τη lo-fi pop και το indie rock.

Έγινε viral στο TikTok το 2022 με το hit «Romantic Homicide», το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα του chart «Hot Rock & Alternative Songs» του Billboard.

Στη συνέχεια, υπέγραψε συμβόλαιο με τις Darkroom και Interscope Records και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο EP του, «Petals to Thorns», καθώς και το επόμενο, «The Lost Petals», το 2023.

Βρισκόταν στην αρχή εθνικής περιοδείας για την προώθηση του πρώτου του άλμπουμ «Withered» όταν προέκυψαν οι αποκαλύψεις.

Μετά την ακύρωση της περιοδείας, οι εισαγγελείς συγκρότησαν μυστικό σώμα ενόρκων για τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη δολοφονία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Los Angeles Times.

Με πληροφορίες από: People, Guardian