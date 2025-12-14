ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες ύστερα από ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, σε ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Πανεπιστημίου Μπράουν, τη στιγμή που το ίδρυμα βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων του φθινοπωρινού εξαμήνου. Το πανεπιστήμιο της Ivy League εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ενεργό δράστη, καλώντας φοιτητές και προσωπικό να βρουν καταφύγιο.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα σαφή εικόνα για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ούτε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Αξιωματούχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ίδιος μίλησε στο Associated Press, διατηρώντας την ανωνυμία του.

Μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης, το πανεπιστήμιο ενημέρωσε αρχικά ότι υπήρχε σύλληψη υπόπτου. Ωστόσο, λίγο αργότερα ξεκαθαρίστηκε πως η πληροφορία δεν ίσχυε και ότι η αστυνομία συνέχιζε να αναζητά έναν ή περισσότερους υπόπτους.

«Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει, αλλά απλώς λέμε στους ανθρώπους να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να παραμένουν σε εγρήγορση», δήλωσε ο Τζον Γκονσάλβες, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Providence. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ως απόφοιτος του Brown, κάποιος που αγαπά την κοινότητα του Brown και εκπροσωπεί αυτή την περιοχή, είμαι συντετριμμένος. Η καρδιά μου είναι με όλα τα μέλη της οικογένειας και τους ανθρώπους που έχουν πληγεί».

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής του πανεπιστημίου. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, το συγκεκριμένο κτίριο φιλοξενεί πάνω από 100 εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Την ώρα της επίθεσης, διεξάγονταν εξετάσεις μηχανικού σχεδιασμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι είχε ενημερωθεί για την επίθεση, γράφοντας: «Ο Θεός να ευλογεί τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων!».

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, καλώντας τους φοιτητές να παραμείνουν στους χώρους τους, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή. Μάλιστα, αστυνομικός ζήτησε από δημοσιογράφους να καλυφθούν πίσω από οχήματα, τονίζοντας ότι το σημείο παραμένει ενεργό.

Οι αρμόδιες αρχές υπογράμμισαν πως τα δεδομένα είναι ακόμη προκαταρκτικά, καθώς οι ερευνητές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Providence, Κρίστι ΝτοςΡάις, δήλωσε ότι η αστυνομία συνέχιζε τη συλλογή στοιχείων, ενώ το FBI γνωστοποίησε πως συνδράμει στις έρευνες.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν είναι ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με περίπου 7.300 προπτυχιακούς και πάνω από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ το Σάββατο ήταν η δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.