ΗΠΑ: Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ – Αναφορές για πολλά θύματα

Περιστατικό με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο campus του Πανεπιστημίου Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες. Αρχικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνισαν ότι η πληροφορία αυτή δεν ίσχυε και ότι η αναζήτηση ενός ή περισσότερων υπόπτων βρισκόταν σε εξέλιξη.

A task force is being activated as multiple counties are called into Brown University in Providence, Rhode Island, following a reported mass shooting. pic.twitter.com/DPx3hhp9tC — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) December 13, 2025

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Το κτίριο περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία και 15 αίθουσες διδασκαλίας, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημασία του στον ακαδημαϊκό ιστό του ιδρύματος.

#BREAKING: Active shooter at Brown University with unconfirmed reports of 20 people shot. pic.twitter.com/lWCpfU0sYh — Insider Wire (@InsiderWire) December 13, 2025

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα οχτώ πανεπιστήμια της κατηγορίας Ivy League, λειτουργεί ως ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και φιλοξενεί περίπου 7.300 προπτυχιακούς φοιτητές και λίγο περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ημέρα που συνέπιπτε με τη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.

BREAKING: Multiple victims in a mass shooting at Brown University in Providence, Rhode Island. A male suspect is in custody, according to police scanner. pic.twitter.com/7psdoJkAFB — Breaking911 (@Breaking911) December 13, 2025

Πηγή: Associated Press