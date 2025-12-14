ΗΠΑ: Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ – Αναφορές για πολλά θύματα

Σύνοψη από το

  • Περιστατικό με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο campus του Πανεπιστημίου Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για έναν ή περισσότερους υπόπτους.
  • Οι πυροβολισμοί εντοπίστηκαν κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ενώ αρχικές πληροφορίες για σύλληψη υπόπτου διαψεύστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων, στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, μέλος της κατηγορίας Ivy League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

ΗΠΑ: Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ – Αναφορές για πολλά θύματα

Περιστατικό με πυροβολισμούς αναφέρθηκε στο campus του Πανεπιστημίου Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες. Αρχικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνισαν ότι η πληροφορία αυτή δεν ίσχυε και ότι η αναζήτηση ενός ή περισσότερων υπόπτων βρισκόταν σε εξέλιξη.

Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Το κτίριο περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία και 15 αίθουσες διδασκαλίας, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημασία του στον ακαδημαϊκό ιστό του ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα οχτώ πανεπιστήμια της κατηγορίας Ivy League, λειτουργεί ως ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και φιλοξενεί περίπου 7.300 προπτυχιακούς φοιτητές και λίγο περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ημέρα που συνέπιπτε με τη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.

Πηγή: Associated Press

