  • Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, επικρατώντας εύκολα με 101-63 της ΑΕΚ στη SUNEL Arena, λίγο πριν από τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.
  • Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, «καθαρίζοντας» το ματς με ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.
  • Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 8-1 της βαθμολογίας, ενώ η Ένωση γνώρισε την τέταρτη ήττα της. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ρογκαβόπουλος (19π) και Γιούρτσεβεν (17π).
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Σαρωτικοί οι «πράσινοι» διέσυραν την «Ένωση» με κατοστάρα
Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στη SUNEL Arena, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε εύκολα με 101-63 της ΑΕΚ, λίγο πριν από τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, «καθάρισε» το ματς με ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και ανέβηκε στο 8-1 της βαθμολογίας, ενώ η Ένωση γνώρισε την τέταρτη ήττα της και έπεσε στο 5-4.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παρκέ, επέβαλε τον ρυθμό του και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» ήταν σταθεροί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο με σαφές προβάδισμα. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο σκοράρισμα, αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό και είδε τη διαφορά να ανοίγει γρήγορα.

Η εικόνα δεν άλλαξε στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία του και έφτασε σε μεγάλη διαφορά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει λύσεις, όμως δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων, παρά τη στήριξη του κόσμου της που δεν σταμάτησε να τραγουδά.

Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση μπήκε πιο δυνατά και με ένα σερί μείωσε προσωρινά τη διαφορά, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, ανέβασαν ξανά τη διαφορά και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με σκορ που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης.

Στην τελευταία περίοδο, το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πλησιάσει ουσιαστικά, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε με ψυχραιμία μέχρι το τελικό 63-101, ολοκληρώνοντας μια άνετη και απόλυτα ελεγχόμενη νίκη.

Από τους νικητές, ο Ρογκαβόπουλος σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Γιούρτσεβεν πρόσθεσε 17 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για την ΑΕΚ, ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Κλαβέλ, με τον Σίλβα να ξεχωρίζει ως πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 48-83, 63-101.

Δείτε εδώ το στατιστικό του αγώνα.

