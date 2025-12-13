ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήραν… ανάσα οι Κρητικοί

Ο ΟΦΗ έκανε «ποδαρικό» με νίκη στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το ευρύ 3-0 στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μάλιστα, το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο και αφού η μακεδονική ομάδα είχε χάσει πέναλτι στο 0-0. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε στους 12 βαθμούς και πήρε μια ανάσα, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει ουραγός με μόλις 5 βαθμούς.

Το δυνατό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων αιφνιδίασε τους Ηρακλειώτες, που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Κρίζμανιτς έκανε πέναλτι στον Μπρουκς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μάρας, αλλά η τραγική εκτέλεσή του έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στο 5΄.

Η ευκαιρία πέταξε λοιπόν για τα «Λιοντάρια», που το πλήρωσαν λίγο αργότερα. Αφού στο 8ο λεπτό ο Λίλο επενέβη σωτήρια στην προσπάθεια του Τσαούση, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Σαλσίδο από γύρισμα του Γκονζάλες στο 16΄.

Στο 42΄ ο Ουαγκέ πάτησε τον Ανδρούτσο εντός περιοχής και ο Φούντας διπλασίασε από την άσπρη βούλα, για να «κλειδώσει» η νίκη για τους Κρήτες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με το δεύτερο γκολ του Σαλσίδο (45΄+4).

Με το αποτέλεσμα να έχει ήδη προδιαγραφεί, ο Νους έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 52΄ όταν δεν κατάφερε να βρει εστία στην προβολή που επιχείρησε, για να φανούν ύστερα από πολύ ώρα οι Σερραίοι με τις προσπάθειες των Νάνελι (55΄) και Σοφιανού (57΄) που εξουδετέρωσε ο Λίλο.

Κάπου εκεί το παιχνίδι «έσβησε». Οι φιλοξενούμενοι αποδέχθηκαν τη μοίρα τους, ο ΟΦΗ κατέβασε ταχύτητα και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με ένα ακυρωμένο γκολ του Σενγκέλια στο 86΄, για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Κίτρινες: Κρίζμανιτς, Φούντας, Σαλσίδο, Μπαΐνοβιτς – Μάρας, Ουαγκέ, Βόλνεϊ

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (81΄ Κωστούλας), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (62΄ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας (71΄ Καινουργιάκης), Νους (71΄ Μπαΐνοβιτς), Σαλσίδο (81΄ Ράκονιατς).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Καλίνιν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Ουαγκέ (46΄ Καρέλης), Τσαούσης (79΄ Γκαλβάν), Γκιγιόμε (46΄ Λύρατζης), Ομεόνγκα, Νάνελι, Μάρας (60΄ Λιάσος), Μπρουκς (37΄ Σοφιανός).