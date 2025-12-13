Αργυρούπολη: Έκλεψε το κινητό 74χρονου που επέβαινε σε συρμό του μετρό και… απαίτησε 100 ευρώ για να του το επιστρέψει

  • Ένας 30χρονος αλλοδαπός έκλεψε το κινητό 74χρονου σε συρμό του μετρό και στη συνέχεια απαίτησε 100 ευρώ για να του το επιστρέψει.
  • Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος αντιστάθηκε απωθώντας τους κατά τη σύλληψη.
  • Το κινητό τηλέφωνο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη, ενώ ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έκλεψε το κινητό ενός 74χρονου που επέβαινε σε συρμό του μετρό και μετά απαίτησε το ποσό των 100 ευρώ… για να του το επιστρέψει. Ο λόγος για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενος για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης συνελήφθη, βραδινές ώρες της 10-12-2025 στο κέντρο της Αθήνας, 30χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες της 10-12-2025, ο 30χρονος που επέβαινε σε συρμό Μετρό αφαίρεσε από 74χρονο επιβάτη κινητό τηλέφωνο χωρίς να γίνει αντιληπτός και διέφυγε.

Στη συνέχεια όταν ο επιβάτης διαπίστωσε την κλοπή και αναζήτησε τηλεφωνικά τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του, ο κατηγορούμενος απάντησε και απαίτησε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για να του επιστρέψει το κινητό τηλέφωνο.

Το θύμα ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης και άμεσα αστυνομικοί εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας τον 30χρονο δράστη και τον συνέλαβαν.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σύλληψή του, ο 30χρονος αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

