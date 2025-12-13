Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν 4 κινητά τηλέφωνα

  • Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
  • Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, αντάπτορας φόρτισης και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.
  • Η αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της επιχείρησης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

