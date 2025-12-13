Πειραιάς: Συνελήφθη οδηγός που ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Πειραιά, όπου 20χρονος οδηγός γρονθοκόπησε και τραυμάτισε 47χρονο διανομέα έπειτα από τσακωμό για την προτεραιότητα.
  • Ο διανομέας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μετά από αναζητήσεις.
  • Ο 20χρονος συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας, ενώ συνελήφθη και ο 27χρονος συνοδηγός. Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία.
Enikos Newsroom

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) επί της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε έναν 47χρονο διανομέα, ύστερα από μεταξύ τους τσακωμό για την προτεραιότητα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο διανομέας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη.

Ο 20χρονος συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας. Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 27χρονο συνοδηγό για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

20:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

20:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

20:16 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

20:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

