ΗΠΑ: Έψαχνε τον γιο του στο Ground Zero για έξι μήνες – 24 χρόνια αργότερα, η 11η Σεπτεμβρίου τον σκότωσε και αυτόν

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, καθώς κατέρρεε ο δεύτερος πύργος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στις ΗΠΑ, ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης, Τζέιμς “Τζιμ” Ρίτσες, έσπευσε στο Ground Zero.

Ο μεγαλύτερος γιος του, Jimmy Jr., πυροσβέστης στην Ladder 114 στη συνοικία Sunset Park του Μπρούκλιν, εργαζόταν με την Engine Company 4 εκείνο το πρωί, όταν ανταποκρίθηκε στην κλήση στο κάτω Μανχάταν. Ο Jimmy Jr. εθεάθη για τελευταία φορά να μεταφέρει μια τραυματισμένη γυναίκα από το λόμπι του Βόρειου Πύργου.

Αντί να γιορτάσει τα 30α γενέθλια του Jimmy Jr. την επόμενη μέρα, ο Ρίτσες πέρασε τους επόμενους έξι μήνες ψάχνοντας ακούραστα ανάμεσα στα στριμμένα σίδερα και τις στάχτες, διακινδυνεύοντας τη δική του ασφάλεια, αναζητώντας τον γιο που είχε ακολουθήσει τα βήματά του. Ο Jimmy Jr. ήταν ένας από τους 343 πυροσβέστες που σκοτώθηκαν ανταποκρινόμενοι στις επιθέσεις.

Όταν οι πύργοι και πολλά κτίρια της γύρω περιοχής κατέρρευσαν, ένα πυκνό σύννεφο τοξικής σκόνης, αερίων και καπνού κάλυψε το νότιο Μανχάταν και τμήματα του Μπρούκλιν, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

«Ήταν εκεί κάθε μέρα για να βρει τον γιο του», είπε ο Ρίτσαρντ Μπράουερ, συνταξιούχος υπολοχαγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ενόπλων Πυροσβεστών.

Η αναζήτηση του Ρίτσες για τον γιο του έληξε τον Μάρτιο του 2002, όταν το συνθλιμμένο κράνος του Τζίμι Τζούνιορ, με τον ένδειξη Ladder 114, βρέθηκε στα ερείπια του Βόρειου Πύργου. Το σώμα του ανακαλύφθηκε εκεί κοντά.

Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η τοξική έκθεση στην διάρκεια εκείνων των μηνών αναζήτησης στοίχισε και την ζωή του Ρίτσες. Πέθανε προ ημερών, την Ημέρα των Ευχαριστιών, γινόμενος ένας από τους περισσότερους από 400 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που έχουν πεθάνει από ασθένειες σχετικές με την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν 74 ετών.

Χιλιάδες ακόμη πυροσβέστες, αξιωματικοί της πυροσβεστικής, διασώστες και εργαζόμενοι στην αποκατάσταση μάχονται σήμερα με καρκίνους, πνευμονικές παθήσεις, καρδιακά προβλήματα, πεπτικές διαταραχές και άλλες χρόνιες ασθένειες που προκλήθηκαν από την εισπνοή τοξινών στο Ground Zero.

Βρήκε τον γιό του και συνέχισε να ψάχνει

Ο Ρίτσες εντάχθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία το 1977 και, με την πάροδο των ετών, κέρδισε το παρατσούκλι «Big Daddy» επειδή είχε πάντα έναν από τους γιους του στο πλευρό του. Ο Τζίμι Τζέι Αρ , πρώην αστυνομικός της NYPD, εντάχθηκε στην FDNY το 1999. Οι τρεις μικρότεροι αδελφοί του — ο Timothy, ο Danny και ο Thomas — θα γίνονταν και οι ίδιοι πυροσβέστες.

Όταν το σώμα του Τζίμι Τζέι Αρ βρέθηκε, τον Μάρτιο του 2002, ο Ρίτσες κάλεσε τους γιους του, συμπεριλαμβανομένου του μικρού τότε Τόμας, που σήμερα είναι λοχαγός της Πυροσβεστικής αλλά τότε ήταν 17 ετών, και όλοι μαζί μετέφεραν τον Τζίμι Τζέι Αρ, από το λάκκο στο Ground Zero, όπου κάποτε βρισκόταν ο Βόρειος Πύργος. Τον έβαλαν σε ένα φορείο τυλιγμένο με την αμερικανική σημαία, ενώ οι εργάτες που βρίσκονταν κοντά σχημάτισαν μια πομπή.

«Όλη η ομάδα μας έπεσε στα χέρια και τα γόνατα και σκάψαμε, ξέρετε, με τα χέρια μας», είχε πει προηγουμένως ο Ρίτσες.

Ακόμα και μετά την εύρεση του γιου του, ο Ρίτσες επέστρεφε στο Ground Zero κάθε μέρα μέχρι το τέλος των προσπαθειών ανάκτησης, τον Μάιο του 2002, ελπίζοντας να φέρει ειρήνη σε άλλες οικογένειες. Περισσότεροι από 2.900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις 11 Σεπτεμβρίου και ο Ρίτσες, ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει στην ανάκτηση όλων τους, μεταδίδει το CNN.