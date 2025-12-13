Απάτες με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή των 16 συλληφθέντων στην Αθήνα – Τι λένε οι δικηγόροι τους

Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 16 συλληφθέντων για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κλούβα της αστυνομίας με τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, αναχώρησε από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) και κατευθύνεται στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, οι εννέα συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα και οι υπόλοιποι με συμβατικό αυτοκίνητο.

Οι συνολικά 16 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα, όπου θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τι λένε οι δικηγόροι τους – «Δεν προκύπτει από κάπου η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης»

Τη βεβαιότητά της ότι θα αποδομηθούν οι κατηγορίες και πως πρόκειται για οικονομικό έγκλημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση, εξέφρασε στις δηλώσεις της η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου συλληφθέντα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εμφανίζεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Η κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη δήλωσε ότι ο εντολέας της δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, ενώ συμπλήρωσε πως το κατηγορητήριο «θα αποδομηθεί».

«Με ξενίζει δικονομικά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας δικογραφίας στη βάση εγκληματικής οργάνωσης —υποτίθεται με διαρκή δράση και υποδομή— εκφεύγει πάρα πολύ από την αντιμετώπιση που ο Νόμος απαιτεί, προκειμένου να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες» είπε η κ. Σπανάκη η οποία τόνισε ότι «ένα τέτοιο κατηγορητήριο οπωσδήποτε θα αποδομηθεί» και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό «οι κατηγορούμενοι στερούνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα και δικονομικές εγγυήσεις».

Καταλήγοντας η συνήγορος του 47χρονου επισήμανε: «Η εγκληματική οργάνωση έχει συγκεκριμένη νομική υπόσταση. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε δικογραφίες με τόση ευκολία» και πως «πρόκειται για οικονομικό έγκλημα και αυτό είναι σαφές».

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 43χρονου λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του ανέφερε ότι η μοναδική εμπλοκή των δύο εντολέων του φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, και στον οποίο φέρεται να έχει κατατεθεί χρηματικό ποσό, που αξιολογήθηκε ως ύποπτο.

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός είπε χαρακτηριστικά ότι για το ποσό αυτό ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στη σύλληψη της 43χρονης δικηγόρου εξηγώντας πως πρόκειται για μητέρα και πως κατά τη γνώμη του «είναι εξαιρετικά σκληρό και άδικο μία γυναίκα, μια μητέρα και δικηγόρος, να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο και να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο το ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό και χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο». Επιπρόσθετα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση των ονομάτων και των φωτογραφιών των εντολέων του.

«Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μπορεί να αποδειχθούν αθώοι και από τη δημοσίευση των ονομάτων και των φωτογραφιών τους να έχουν ήδη καταστραφεί κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά» κατέληξε ο κ. Λαμπρινός.

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

ΕΛ.ΑΣ.: Πώς δρούσε η οργάνωση

Τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν οι 16 συλληφθέντες στην Κρήτη με στόχο την απόκτηση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, για την εξάρθρωση του κυκλώματος στην Κρήτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 26 επιπλέον φυσικά πρόσωπα.

Μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), σε λογιστικό γραφείο, και οχήματα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 19 χρυσές λίρες, μία ράβδος χρυσού, 3 χρυσές αλυσίδες και το χρηματικό ποσό των 35.750 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν τα εξής βήματα:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Πώς απέφευγαν τον εντοπισμό από τις αρχές

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε -4- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε -143- για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.