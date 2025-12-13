Συρία: Τρεις Αμερικανοί νεκροί και 3 τραυματίες στην επίθεση στην Παλμύρα

Τρεις Αμερικανοί, εκ των οποίων δύο στρατιωτικοί κι ένας πολίτης, διερμηνέας, σκοτώθηκαν κατά την επίθεση σε αυτοκινητοπομπή στην Παλμύρα που έγινε σήμερα, Σάββατο, στην Κεντρική Συρία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνoυ.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν και Σύροι στρατιωτικοί. Η επίθεση έγινε από άγνωστον, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον κοινού περιπόλου που πραγματοποιούσαν αμερικανικές και συριακές δυνάμεις, στην Παλμύρα, σύμφωνα με το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο τελευταίος είπε πως τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στο συμβάν, ορισμένων εκ των οποίων σοβαρά. Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε.

Δύο Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μια οχηματοπομπή συριακών και αμερικανικών δυνάμεων – μέλη του διεθνή συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμά το Ισλαμικό Κράτος – δέχθηκε πυρά.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο γνωστό περιστατικό που γίνεται σημειώνεται από τότε που ένας ισλαμιστικός συνασπισμός κατέλαβε την εξουσία στη Συρία πριν ένα χρόνο, ανατρέποντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ένας Σύρος στρατιωτικός αξιωματικός, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ Σύροι και Αμερικανοί αξιωματικοί είχαν συνάντηση σε ένα αρχηγείο συριακών δυνάμεων ασφαλείας στην Παλμύρα.

Σύμφωνα με το SANA, ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες στην αεροπορική βάση αλ Τανφ στη νότια Συρία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Παλμύρα «είναι μέρος μιας στρατηγικής των ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας της στη Συρία», ιδιαίτερα σε ερημικές περιοχές.

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε θέσει υπό τον έλεγχό του την ερημική επαρχία της Παλμύρας πριν ηττηθεί το 2019 από τον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Παρά την ήττα της τζιχαντιτικής οργάνωσης, μαχητές της, που έχουν υποχωρήσει στην απέραντη συριακή έρημο, συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σύρου προσωρινού προέδρου Αχμαντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε σε αυτόν τον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι αναπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, καθώς και στη βάση αλ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.