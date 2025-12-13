Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Σχετικά με τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, ο μετεωρολόγος ανέφερε στη δημοσίευσή του ότι «ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες», ενώ τόνισε ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε: «”Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…”

Καλό μεσημέρι! Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές. Προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12).

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες… Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα… Καλό Σ/Κ!».