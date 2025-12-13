Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης» – Τι προβλέπει για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Σύνοψη από το

  • Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει ήπιο καιρό τα Χριστούγεννα, καθώς «ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές».
  • Ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας «δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά», με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού για την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων.
  • Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια υποχώρησης, όπου δεν αποκλείονται κάποιες βροχές. Η τελική εικόνα, ωστόσο για τις εορταστικές ημέρες, «θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Την πρόβλεψή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μοιράστηκε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Σχετικά με τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, ο μετεωρολόγος ανέφερε στη δημοσίευσή του ότι «ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες», ενώ τόνισε ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε: «”Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…”

Καλό μεσημέρι! Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχής μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια, εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές. Προς το παρών όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12).

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες… Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σε λίγα 24ωρα… Καλό Σ/Κ!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Voucher 200 ευρώ: Ποιοι και πώς θα το λάβουν – Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις και την εξαργύρωση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:32 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη οδηγός που ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) επί της οδού Υψηλάν...
20:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Απάτη στο Ηράκλειο: Προσποιούνταν τον αντιδήμαρχο και ζητούσε χρήματα για παράβολα

Απατεώνας χρησιμοποιεί το όνομα γνωστού αντιδημάρχου του Ηρακλείου, με στόχο να εξαπατήσει πολ...
20:40 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο – Αναφορές για έναν τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Χανιώπορτα, ...
20:16 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα: Συνελήφθη αλλοδαπός κακοποιός για άγρια δολοφονία – Στραγγάλισε γυναίκα στη Δανία

Στη σύλληψη ενός 35χρονου σκληρού κακοποιού, ο οποίος καταζητείτο για την άγρια δολοφονία μίας...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα