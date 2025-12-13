Απάτη στο Ηράκλειο: Προσποιούνταν τον αντιδήμαρχο και ζητούσε χρήματα για παράβολα

Απατεώνας χρησιμοποιεί το όνομα γνωστού αντιδημάρχου του Ηρακλείου, με στόχο να εξαπατήσει πολίτες και να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά και προσωπικούς κωδικούς.

Συγκεκριμένα, επιτήδειος στο Ηράκλειο καλούσε πολίτες στο τηλέφωνο, προσποιούμενος ότι είναι ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Νίκος Γιαλιτάκης, ζητώντας τους χρηματικά ποσά, όπως μεταδίδει η patris.gr.

Το γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο ίδιος ο κ. Γιαλιτάκης, λέγοντας ότι ο εν λόγω επιτήδειος χρησιμοποιώντας την ιδιότητά του, ζητούσε από τους πολίτες χρηματικά ποσά για κάλυψη κάποιων παραβόλων σχετικά με έργα που γίνονται στην περιοχή του, ενώ σε κάποιους άλλους ζητούσε τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Ηρακλείου, έκανε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου για συκοφαντική δυσφήμιση και κατέθεσε επίσης και τον αριθμό του κινητού που καλούσε τους πολίτες.

Στην ανάρτησή του, επιπλέον, καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τους παροτρύνει να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά στην αστυνομία.